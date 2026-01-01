Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage Crossbody taška Nike Heritage

Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage
Taška přes rameno Nike Heritage
Taška Nike Heritage přes rameno je alternativou ke klasické ledvince. Věci máš blízko u těla a ruce tím pádem volné. Díky potisku loga Futura a snadno nastavitelnému popruhu je ideální pro každodenní nošení. Výbavu si přehledně rozdělíš do hlavního úložného prostoru a kapsy na drobnosti. Alespoň 65 % produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IQ6787-451
Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage
Taška Nike Heritage přes rameno je alternativou ke klasické ledvince. Věci máš blízko u těla a ruce tím pádem volné. Díky potisku loga Futura a snadno nastavitelnému popruhu je ideální pro každodenní nošení. Výbavu si přehledně rozdělíš do hlavního úložného prostoru a kapsy na drobnosti. Alespoň 65 % produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru.
Výhody
Do hlavní kapsy na zip si bezpečně schováš a zorganizuješ větší věci. Do malé kapsy na zip se ti vejdou menší předměty.
Podrobnosti o produktu
- Nastavitelný pásek umožňuje upravit velikost podle potřeby.
- 100 % polyester
- Ruční praní
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
- Styl: IQ6787-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage