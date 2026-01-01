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Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage Crossbody taška Nike Heritage - Obsidian/Bílá

Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage

Taška přes rameno Nike Heritage

29,99 €
JEDNA VELIKOST

Taška Nike Heritage přes rameno je alternativou ke klasické ledvince. Věci máš blízko u těla a ruce tím pádem volné. Díky potisku loga Futura a snadno nastavitelnému popruhu je ideální pro každodenní nošení. Výbavu si přehledně rozdělíš do hlavního úložného prostoru a kapsy na drobnosti. Alespoň 65 % produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ6787-451

Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage

29,99 €

Taška Nike Heritage přes rameno je alternativou ke klasické ledvince. Věci máš blízko u těla a ruce tím pádem volné. Díky potisku loga Futura a snadno nastavitelnému popruhu je ideální pro každodenní nošení. Výbavu si přehledně rozdělíš do hlavního úložného prostoru a kapsy na drobnosti. Alespoň 65 % produktu je vyrobeno z recyklovaného polyesteru.

Výhody

Do hlavní kapsy na zip si bezpečně schováš a zorganizuješ větší věci. Do malé kapsy na zip se ti vejdou menší předměty.

Podrobnosti o produktu

  • Nastavitelný pásek umožňuje upravit velikost podle potřeby.
  • 100 % polyester
  • Ruční praní
  • Zobrazená barva: Obsidian/Bílá
  • Styl: IQ6787-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage Crossbody taška Nike Heritage

    Crossbody taška Anglie 2026/27 Heritage

    29,99 €

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