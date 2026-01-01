Bunda Nike Football Chelsea FC s kapucí a syntetickou výplní pro větší děti

obrázek 1 ze 6
Chelsea FC
Bunda Nike Football s kapucí a syntetickou výplní pro větší děti
94,99 €
Chladné počasí by nikdy nemělo být důvodem, proč nereprezentovat tým. Bunda má měkkou flísovou podšívku a syntetickou výplň, takže tě udrží v teple, ale nepřidává na objemu. Prvky Chelsea FC vpředu i vzadu ukazují ze všech stran, komu fandíš.
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bright Blue
- Styl: IQ7122-010
Chelsea FC
94,99 €
Chladné počasí by nikdy nemělo být důvodem, proč nereprezentovat tým. Bunda má měkkou flísovou podšívku a syntetickou výplň, takže tě udrží v teple, ale nepřidává na objemu. Prvky Chelsea FC vpředu i vzadu ukazují ze všech stran, komu fandíš.
Podrobnosti o produktu
- Přední kapsy
- Vnitřní tkaný štítek na jméno
- Svrchní část / podšívka / výplň: 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bright Blue
- Styl: IQ7122-010
Velikost a střih
- Modelka je vysoká 145 cm a má na sobě velikost S
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Chelsea FC.
Chelsea FC
94,99 €