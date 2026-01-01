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Bunda Nike Football Chelsea FC s kapucí a syntetickou výplní pro větší děti - Černá/Černá/Bright Blue

Chelsea FC

Bunda Nike Football s kapucí a syntetickou výplní pro větší děti

94,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Chladné počasí by nikdy nemělo být důvodem, proč nereprezentovat tým. Bunda má měkkou flísovou podšívku a syntetickou výplň, takže tě udrží v teple, ale nepřidává na objemu. Prvky Chelsea FC vpředu i vzadu ukazují ze všech stran, komu fandíš.


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bright Blue
  • Styl: IQ7122-010

Chelsea FC

94,99 €

Chladné počasí by nikdy nemělo být důvodem, proč nereprezentovat tým. Bunda má měkkou flísovou podšívku a syntetickou výplň, takže tě udrží v teple, ale nepřidává na objemu. Prvky Chelsea FC vpředu i vzadu ukazují ze všech stran, komu fandíš.

Podrobnosti o produktu

  • Přední kapsy
  • Vnitřní tkaný štítek na jméno
  • Svrchní část / podšívka / výplň: 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bright Blue
  • Styl: IQ7122-010

Velikost a střih

    • Modelka je vysoká 145 cm a má na sobě velikost S
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bunda Nike Football Chelsea FC s kapucí a syntetickou výplní pro větší děti

    Chelsea FC

    94,99 €

    Dolaď si styl