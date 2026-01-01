Bunda Nike ACG „Mystery Lights“ Snow

Recyklované materiály
Nike ACG „Mystery Lights“
Bunda Snow
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Tahle bunda tě ochrání před větrem a deštěm. Je vyrobená z materiálu s technologiemi GORE-TEX a Nike Storm-FIT ADV. Třívrstvá konstrukce tvoří voděodolná membrána vložená mezi odolný lícový materiál a vnitřní podšívku.
- Zobrazená barva: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Styl: HV1131-353
Nike ACG „Mystery Lights“
Tahle bunda tě ochrání před větrem a deštěm. Je vyrobená z materiálu s technologiemi GORE-TEX a Nike Storm-FIT ADV. Třívrstvá konstrukce tvoří voděodolná membrána vložená mezi odolný lícový materiál a vnitřní podšívku.
Inspirováno oblohou
Národní park Big Bend je rozsáhlá oblast pouště Chihuahuan v západním Texasu. I když tahle oblast patří k nejtmavším místům v zemi, tmu rozptylují Marfa Lights – záhadná nebeská tělesa, které září nad pouští. Tahle světla inspirovala název kolekce.
Pokročilá ochrana
Nepromokavý materiál GORE-TEX tě udrží v suchu, takže se můžeš soustředit na svoje dobrodružství. Technologie Nike Storm-FIT ADV kombinuje materiál, který neprofoukne a nepromokne, s nejmodernějšími postupy a prvky. I za nepříznivého počasí se tak budeš cítit pohodlně. Nepromokavé dvoucestné zipy chrání před nepříznivým počasím.
Připraveno na zimní sporty
Zabudovaný pás proti sněhu a prodloužené manžety se zapínáním na suchý zip na zápěstích brání pronikání sněhu přes lemy. Zipy sahají od podpaží až k pasu, takže dobře větrají v kapsách základní vrstvy máš věci hned po ruce. Na rukávu je přidána kapsa na průkazku se zipem, která usnadňuje její vytahování.
Ideální pro dobrodružství
Volnější střih je navržený s dostatkem prostoru po celém těle pro snadný pohyb a jednoduché vrstvení. Pružnou šňůrkou a nastavitelným zapínáním v pase si střih upravíš podle sebe. Brzdičkou vzadu na kapuci si ji stáhneš přes helmu.
Další výhody
- Bunda se dá připnout k laclu kalhot „Mystery Lights“.
- Kapsy na zip mají hřejivou trikotovou podšívku.
Podrobnosti o produktu
- Vnitřní nášivka „Mystery Lights“ vyprávějící příběh
- Karabinka ACG
- Vnitřní otevřená kapsa na drobnosti
- Kapuce s kšiltem
- Poutko na pověšení
- Materiál: 100 % polyester. Podšívka: 100 % polyester. Podšívka dílů: 85 % polyester / 15 % elastan.
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Mint Foam/Cannon/Clay Green/Clay Green
- Styl: HV1131-353
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 185 cm
- Větší střih: zvětšený a prostorný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG „Mystery Lights“