Bunda Nike ACG „Lava Flow“ Therma-FIT ADV pro větší děti

Recyklované materiály
Nike ACG „Lava Flow“
Bunda Therma-FIT ADV pro větší děti
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Už se těšíš na další dobrodružství? Tahle oboustranná bunda má technologii regulující teplo a odpuzující vodu, ať můžeš dál v klidu objevovat. Tahle bunda je inspirovaná kanoistickým výletem v národním parku Big Bend v západním Texasu – a připravená zvládnout chladné noci. Když se během dne oteplí a už nepotřebuješ hřejivost na úrovni Therma-FIT ADV, jednoduše ji sbal do vnitřní kapsy.
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IF1706-010
Nike ACG „Lava Flow“
Už se těšíš na další dobrodružství? Tahle oboustranná bunda má technologii regulující teplo a odpuzující vodu, ať můžeš dál v klidu objevovat. Tahle bunda je inspirovaná kanoistickým výletem v národním parku Big Bend v západním Texasu – a připravená zvládnout chladné noci. Když se během dne oteplí a už nepotřebuješ hřejivost na úrovni Therma-FIT ADV, jednoduše ji sbal do vnitřní kapsy.
Izolace, která funguje
Izolace PrimaLoft® využívá technologii Nike Therma-FIT ADV a vytváří pokročilý materiál, který reguluje teplotu a udrží tě v teple i v chladných podmínkách.
Sbal ji a vyraz
Když se oteplí, jednoduše bundu sbalíš do vnitřní kapsy.
Oboustranné provedení
Díky oboustrannému designu můžeš střídat styl. Z jedné strany jednoduchý, z druhé s grafikou. Dvě bundy v jedné.
Podrobnosti o produktu
- Svrchní část: 58 % polyester / 42 % nylon. Vnitřní část / výplň: 100 % polyester.
- Zip vepředu
- S izolací
- Kapsa na zip
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá/Summit White
- Styl: IF1706-010
Velikost a střih
- Model měří 137 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 145 cm a má na sobě velikost S
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG „Lava Flow“