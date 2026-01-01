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Bunda do deště Nike Football Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro s kapucí pro větší děti - Bright Blue/Černá/Midwest Gold

Recyklované materiály

Chelsea FC Academy Pro

Fotbalová bunda Nike Storm-FIT do deště s kapucí pro větší děti

84,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Bunda do deště Chelsea FC má klasický střih a je vybavená technologií Storm-FIT, která tě udrží v suchu a pohodlí po celou sezónu.


  • Zobrazená barva: Bright Blue/Černá/Midwest Gold
  • Styl: II1790-452

Chelsea FC Academy Pro

84,99 €

Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Bunda do deště Chelsea FC má klasický střih a je vybavená technologií Storm-FIT, která tě udrží v suchu a pohodlí po celou sezónu.

Podrobnosti o produktu

  • Elastické manžety
  • Kapsy
  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Bright Blue/Černá/Midwest Gold
  • Styl: II1790-452

Velikost a střih

    • Model/ka má na sobě velikost M a měří 142 cm
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Bunda do deště Nike Football Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro s kapucí pro větší děti

    Chelsea FC Academy Pro

    84,99 €

    Dolaď si styl