Bunda do deště Nike Football Storm-FIT Chelsea FC Academy Pro s kapucí pro větší děti

Recyklované materiály
Chelsea FC Academy Pro
Fotbalová bunda Nike Storm-FIT do deště s kapucí pro větší děti
100 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných polyesterových vláken.
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Bunda do deště Chelsea FC má klasický střih a je vybavená technologií Storm-FIT, která tě udrží v suchu a pohodlí po celou sezónu.
- Zobrazená barva: Bright Blue/Černá/Midwest Gold
- Styl: II1790-452
Chelsea FC Academy Pro
Když už máš zvládnuté základy, zdokonal svoje dovednosti. Bunda do deště Chelsea FC má klasický střih a je vybavená technologií Storm-FIT, která tě udrží v suchu a pohodlí po celou sezónu.
Podrobnosti o produktu
- Elastické manžety
- Kapsy
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Bright Blue/Černá/Midwest Gold
- Styl: II1790-452
Velikost a střih
- Model/ka má na sobě velikost M a měří 142 cm
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Chelsea FC Academy Pro