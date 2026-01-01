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Bunda ACG Phantazama pro větší děti - Tattoo

ACG

Bunda Phantazama pro větší děti

129,99 €
Tattoo
Černá
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Tahle bunda s kapucí je lehká, nepromokavá a ochrání tě ve vlhkém počasí. Je z odolného tkaného funkčního materiálu, který je hladký na dotek. Kapsy na zip pomáhají bezpečně uložit drobnosti, jako jsou klíče, hotovost nebo telefon. Sbalitelné provedení se dá složit do malé velikosti pro snadné přenášení.


  • Zobrazená barva: Tattoo
  • Styl: IZ7617-502

ACG

129,99 €

Tahle bunda s kapucí je lehká, nepromokavá a ochrání tě ve vlhkém počasí. Je z odolného tkaného funkčního materiálu, který je hladký na dotek. Kapsy na zip pomáhají bezpečně uložit drobnosti, jako jsou klíče, hotovost nebo telefon. Sbalitelné provedení se dá složit do malé velikosti pro snadné přenášení.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % recyklovaný polyester
  • Prát v ruce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Tattoo
  • Styl: IZ7617-502

Velikost a střih

    • Model měří 157 cm a má na sobě velikost M
    • Modelka měří 138 cm a má na sobě velikost M
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bunda ACG Phantazama pro větší děti

    ACG

    129,99 €

    Dolaď si styl