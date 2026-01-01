Bunda ACG Phantazama pro větší děti

ACG
Bunda Phantazama pro větší děti
Tahle bunda s kapucí je lehká, nepromokavá a ochrání tě ve vlhkém počasí. Je z odolného tkaného funkčního materiálu, který je hladký na dotek. Kapsy na zip pomáhají bezpečně uložit drobnosti, jako jsou klíče, hotovost nebo telefon. Sbalitelné provedení se dá složit do malé velikosti pro snadné přenášení.
- Zobrazená barva: Tattoo
- Styl: IZ7617-502
ACG
Tahle bunda s kapucí je lehká, nepromokavá a ochrání tě ve vlhkém počasí. Je z odolného tkaného funkčního materiálu, který je hladký na dotek. Kapsy na zip pomáhají bezpečně uložit drobnosti, jako jsou klíče, hotovost nebo telefon. Sbalitelné provedení se dá složit do malé velikosti pro snadné přenášení.
Podrobnosti o produktu
- 100 % recyklovaný polyester
- Prát v ruce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Tattoo
- Styl: IZ7617-502
Velikost a střih
- Model měří 157 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 138 cm a má na sobě velikost M
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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ACG