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Brankářský dres z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti - Černá

Recyklované materiály

Kolekce Nike x LEGO®

Brankářský dres pro větší děti

49,99 €
Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken

Pruhy na tomhle brankářském dresu tvoří fotorealistické kostky LEGO®. V pokutovém území budeš jako neprostupná zeď. Podívej se zblízka a uvidíš jednotlivé prvky, ze kterých se vzor skládá.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IO3128-010

Kolekce Nike x LEGO®

49,99 €

Pruhy na tomhle brankářském dresu tvoří fotorealistické kostky LEGO®. V pokutovém území budeš jako neprostupná zeď. Podívej se zblízka a uvidíš jednotlivé prvky, ze kterých se vzor skládá.

Výhody

  • Lehký pletený materiál je prodyšný a má retro šmrnc.
  • Žebrování na manžetách a límci dodává tomuhle dresu look připravený na zápas.
  • Mezi zajímavé detaily patří holografický emblém ve tvaru štítu a chromované logo Swoosh Brick.

Podrobnosti o produktu

  • 100 % polyester
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: IO3128-010

Velikost a střih

    • Model je vysoký 127 cm a má na sobě velikost M
    • Modelka měří 147 cm a má na sobě velikost M
    • Standardní střih: tradiční a pohodlný
  • Průvodce velikostmi

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Jak se to vyrobilo

    • Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
    • V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.

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    Brankářský dres z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

    Kolekce Nike x LEGO®

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