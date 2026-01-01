Brankářský dres z kolekce Nike x LEGO® pro větší děti

Recyklované materiály
Kolekce Nike x LEGO®
Brankářský dres pro větší děti
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Pruhy na tomhle brankářském dresu tvoří fotorealistické kostky LEGO®. V pokutovém území budeš jako neprostupná zeď. Podívej se zblízka a uvidíš jednotlivé prvky, ze kterých se vzor skládá.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IO3128-010
Kolekce Nike x LEGO®
Pruhy na tomhle brankářském dresu tvoří fotorealistické kostky LEGO®. V pokutovém území budeš jako neprostupná zeď. Podívej se zblízka a uvidíš jednotlivé prvky, ze kterých se vzor skládá.
Výhody
- Lehký pletený materiál je prodyšný a má retro šmrnc.
- Žebrování na manžetách a límci dodává tomuhle dresu look připravený na zápas.
- Mezi zajímavé detaily patří holografický emblém ve tvaru štítu a chromované logo Swoosh Brick.
Podrobnosti o produktu
- 100 % polyester
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: IO3128-010
Velikost a střih
- Model je vysoký 127 cm a má na sobě velikost M
- Modelka měří 147 cm a má na sobě velikost M
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Kolekce Nike x LEGO®.
Kolekce Nike x LEGO®
Kolekce Nike Football x LEGO®
Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.
Nedrž se zpátky
Klasika v novém pojetí. Brick by Brick
LEGO, logo LEGO, figurka a konfigurace kostiček a dílků jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group anebo chráněné jejími autorskými právy. ©2026 The LEGO Group. Všechna práva vyhrazena.