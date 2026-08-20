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Boxerky Nike Dri-FIT Solid pro větší děti (3 kusy) - Černá

Nike

Boxerky Dri-FIT Solid pro větší děti (3 kusy)

27,99 €
Černá
Game Royal
University Red
Černá/Dark Grey

Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z polyesteru vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost a zajišťuje rychlé schnutí, takže ti během dne pomůžou zůstat v chladu a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.


  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: FB0407-011

Nike

27,99 €

Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z polyesteru vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost a zajišťuje rychlé schnutí, takže ti během dne pomůžou zůstat v chladu a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.

Podrobnosti o produktu

  • Obsahuje 3 páry boxerek
  • 92 % recyklovaný polyester / 8 % elastan
  • Prát v pračce
  • Dovoz
  • Zobrazená barva: Černá
  • Styl: FB0407-011

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Boxerky Nike Dri-FIT Solid pro větší děti (3 kusy)

    Nike

    27,99 €