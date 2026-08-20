Boxerky Nike Dri-FIT Solid pro větší děti (3 kusy)

Nike
Boxerky Dri-FIT Solid pro větší děti (3 kusy)
Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z polyesteru vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost a zajišťuje rychlé schnutí, takže ti během dne pomůžou zůstat v chladu a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: FB0407-011
Nike
Boxerkami začíná oblečení na výkon. Jsou z pružného úpletu z polyesteru vylepšeného o technologii Dri-FIT, která odvádí vlhkost a zajišťuje rychlé schnutí, takže ti během dne pomůžou zůstat v chladu a suchu. Elastický pas pohodlně sedí a uzavřený dvouvrstvý přední díl podpoří tam, kde to potřebuješ.
Podrobnosti o produktu
- Obsahuje 3 páry boxerek
- 92 % recyklovaný polyester / 8 % elastan
- Prát v pračce
- Dovoz
- Zobrazená barva: Černá
- Styl: FB0407-011
Velikost a střih
- Standardní střih: tradiční a pohodlný
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike