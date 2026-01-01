Boty z kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO® pro větší děti

Kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Boty pro větší děti
Boty Tiempo Streetgato jsou připravené na hru vždycky a všude – ať už hraješ uvnitř, venku nebo pět proti pěti na kraji silnice. Syntetický svršek a plochá podrážka zajišťují vynikající cit pro míč, díky čemuž si udržíš kontrolu na nejrůznějších površích. Díky živému potisku s kostkami LEGO® a lesklému kovovému lemování budeš vypadat stylově.
- Zobrazená barva: Metallic Silver/Green Strike/Černá/Bílá
- Styl: IO2390-001
Kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Boty Tiempo Streetgato jsou připravené na hru vždycky a všude – ať už hraješ uvnitř, venku nebo pět proti pěti na kraji silnice. Syntetický svršek a plochá podrážka zajišťují vynikající cit pro míč, díky čemuž si udržíš kontrolu na nejrůznějších površích. Díky živému potisku s kostkami LEGO® a lesklému kovovému lemování budeš vypadat stylově.
Kolekce Nike Football x LEGO
Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.
Stvořené pro kontakt s míčem
Odolný syntetický svršek zajišťuje hladký kontakt s míčem při kličkování, přihrávkách a střelách. Díky speciálně navrženému vzorku na podrážce budou tvoje nohy dobře držet na hřišti i na trávníku.
Nedrž se zpátky
Barevný potisk se skvrnami na svršku vychází ze vzhledu dvou nejdivočejších tvorů džungle – pralesniček a jaguárů.
Podrobnosti o produktu
- Nízký lem
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Metallic Silver/Green Strike/Černá/Bílá
- Styl: IO2390-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO®
Hraj podle sebe
Vevnitř, venku nebo pět na pět na ulici. S výrazným LEGO potiskem a zařivým metalickým lemem jsou boty Jr Tiempo Streetgato připravené hrát všude – a ještě u toho vypadat super.
Nedrž se zpátky
Klasika v novém pojetí. Brick by Brick
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Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.
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