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Boty z kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO® pro větší děti - Metallic Silver/Green Strike/Černá/Bílá

Kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO®

Boty pro větší děti

64,99 €
Metallic Silver/Green Strike/Černá/Bílá
Metallic Silver/Safety Orange/Černá/Bílá
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Boty Tiempo Streetgato jsou připravené na hru vždycky a všude – ať už hraješ uvnitř, venku nebo pět proti pěti na kraji silnice. Syntetický svršek a plochá podrážka zajišťují vynikající cit pro míč, díky čemuž si udržíš kontrolu na nejrůznějších površích. Díky živému potisku s kostkami LEGO® a lesklému kovovému lemování budeš vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Metallic Silver/Green Strike/Černá/Bílá
  • Styl: IO2390-001

Kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO®

64,99 €

Boty Tiempo Streetgato jsou připravené na hru vždycky a všude – ať už hraješ uvnitř, venku nebo pět proti pěti na kraji silnice. Syntetický svršek a plochá podrážka zajišťují vynikající cit pro míč, díky čemuž si udržíš kontrolu na nejrůznějších površích. Díky živému potisku s kostkami LEGO® a lesklému kovovému lemování budeš vypadat stylově.

Kolekce Nike Football x LEGO

Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.

Stvořené pro kontakt s míčem

Odolný syntetický svršek zajišťuje hladký kontakt s míčem při kličkování, přihrávkách a střelách. Díky speciálně navrženému vzorku na podrážce budou tvoje nohy dobře držet na hřišti i na trávníku.

Nedrž se zpátky

Barevný potisk se skvrnami na svršku vychází ze vzhledu dvou nejdivočejších tvorů džungle – pralesniček a jaguárů.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Metallic Silver/Green Strike/Černá/Bílá
  • Styl: IO2390-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Boty z kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO® pro větší děti

    Kolekce Nike Jr. Streetgato x LEGO®

    64,99 €

    Dolaď si styl

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    Hraj podle sebe

    Vevnitř, venku nebo pět na pět na ulici. S výrazným LEGO potiskem a zařivým metalickým lemem jsou boty Jr Tiempo Streetgato připravené hrát všude – a ještě u toho vypadat super.

    Nedrž se zpátky

    Klasika v novém pojetí. Brick by Brick

    Kolekce Nike Football x LEGO®

    Nech se vést instinktem a vyber si z celé řady výrazných vzorů vytvořených z LEGO kostek.

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