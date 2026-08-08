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Boty Nike Air Max Moto 2K pro větší děti - College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore

Nike Air Max Moto 2K

Boty pro větší děti

109,99 €
College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
Černá/Metallic Dark Grey/Dark Smoke Grey
Summit White/Purple Dynasty/Metallic Silver/Light Violet Ore
Wolf Grey/Vast Grey/Cool Grey/Wolf Grey
Bright Spruce/Dusty Cactus/Green Strike/Bílá
Cream II/Sail/Fauna Brown
Bílá/Pure Platinum/Metallic Silver/Bílá
Bílá/Pure Platinum/Metallic Silver/Pink Foam
Platinum Tint/Cave Stone/Anthracite/Metallic Silver
Sail/Old Royal/Wolf Grey/Aurora Blue
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Retro. Stylové. A hlavně: Pohodlné. To je Air Max Moto 2K. Inspirováno běžci nultých let, má vzdušnou síťovinu a pohodlí všude, kam se podíváš – od měkké pěny pod chodidlem až po polstrování na jazyku a kolem kotníků.


  • Zobrazená barva: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Styl: IR0587-001

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

Retro. Stylové. A hlavně: Pohodlné. To je Air Max Moto 2K. Inspirováno běžci nultých let, má vzdušnou síťovinu a pohodlí všude, kam se podíváš – od měkké pěny pod chodidlem až po polstrování na jazyku a kolem kotníků.

Výhody

  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Panely ze síťoviny a syntetické kůže jsou lehké a prodyšné.
  • Pěnová mezipodešev inspirovaná nultými roky ti zajistí retro look i moderní pohodlí.
  • Semiš na svršku dává botě prvotřídní vzhled a skvěle se nosí.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Elastické tkaničky
  • Poutko na patě
  • Zobrazená barva: College Grey/Dark Violet Ore/Taupe Haze/Light Iron Ore
  • Styl: IR0587-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (27)

Hvězdičky: 4.7

  • Great

    Hollie

    Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe

  • Scarpa ragazzo

    GiuseppeL620471960

    Ottima e perfetta, comoda ed elegante

  • NEED ALL COLORS!

    Zari

    These are the cutest pair of Air Maxes ever! Stylish, comfortable, and can be dressed up with a denim mini skirt or dressed down with a pair of baggy sweats! I need all colors of these ASAP. My only change would be to color the laces or offer an alternative lace color in the box. That would take these to a next level!

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Boty Nike Air Max Moto 2K pro větší děti

Nike Air Max Moto 2K

109,99 €

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