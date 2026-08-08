Boty Nike Air Max Moto 2K pro větší děti

Great
Hollie
Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe
Retro. Stylové. A hlavně: Pohodlné. To je Air Max Moto 2K. Inspirováno běžci nultých let, má vzdušnou síťovinu a pohodlí všude, kam se podíváš – od měkké pěny pod chodidlem až po polstrování na jazyku a kolem kotníků.
Nike Air Max Moto 2K
Retro. Stylové. A hlavně: Pohodlné. To je Air Max Moto 2K. Inspirováno běžci nultých let, má vzdušnou síťovinu a pohodlí všude, kam se podíváš – od měkké pěny pod chodidlem až po polstrování na jazyku a kolem kotníků.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Great
Hollie
Very comfortable for daily use and looks cool. Highly recommend to anyone who's looking for a comfortable but not bright and flashy shoe
Scarpa ragazzo
GiuseppeL620471960
Ottima e perfetta, comoda ed elegante
NEED ALL COLORS!
Zari
These are the cutest pair of Air Maxes ever! Stylish, comfortable, and can be dressed up with a denim mini skirt or dressed down with a pair of baggy sweats! I need all colors of these ASAP. My only change would be to color the laces or offer an alternative lace color in the box. That would take these to a next level!
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Nike Air Max Moto 2K