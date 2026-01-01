Boty Nike Air Max Moto 2K pro kojence a batolata

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Nike Air Max Moto 2K
Boty pro kojence a batolata
74,99 €
Retro. Stylové. A hlavně: Pohodlné. To je Air Max Moto 2K. Model čerpá z běžeckých bot z roku dva tisíce. Má vzdušnou síťovinu a tlumení všude, kam se podíváš. První krůčky ve velkém stylu.
- Zobrazená barva: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Styl: IQ9432-200
Nike Air Max Moto 2K
74,99 €
Retro. Stylové. A hlavně: Pohodlné. To je Air Max Moto 2K. Model čerpá z běžeckých bot z roku dva tisíce. Má vzdušnou síťovinu a tlumení všude, kam se podíváš. První krůčky ve velkém stylu.
Výhody
- Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
- Panely ze síťoviny a syntetické kůže jsou lehké a prodyšné.
- Pěnová mezipodešev inspirovaná nultými roky ti zajistí retro look i moderní pohodlí.
- Inspirováno klasickým stylem Nike, navrženo speciálně pro dětské nožky.
Podrobnosti o produktu
- Nízký lem
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Elastické tkaničky
- Zobrazená barva: Cream II/Sail/Fauna Brown
- Styl: IQ9432-200
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Air Max Moto 2K
74,99 €