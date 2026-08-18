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Boty Nike Air Max Fire pro malé děti - Černá/Metallic Silver/Gamma Blue

Nike Air Max Fire

Boty pro malé děti

74,99 €
Černá/Metallic Silver/Gamma Blue
Černá/Bílá
Černá/Playful Pink/Bílá
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Model Fire, žhavý přírůstek řady Air Max, je elegantní a poskytuje oporu. Inspirovala se sportem a digitálním světem a přináší aerodynamický styl připravený na budoucnost. Syntetická kůže je odolnější a jednotka Max Air pohodlně tlumí po celý den.


  • Zobrazená barva: Černá/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Styl: II6557-013

Nike Air Max Fire

74,99 €

Model Fire, žhavý přírůstek řady Air Max, je elegantní a poskytuje oporu. Inspirovala se sportem a digitálním světem a přináší aerodynamický styl připravený na budoucnost. Syntetická kůže je odolnější a jednotka Max Air pohodlně tlumí po celý den.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek ze syntetické kůže
  • Pěnová mezipodešev
  • Poutko na patě a jazyku
  • Nízký lem
  • Elastické tkaničky
  • Zobrazená barva: Černá/Metallic Silver/Gamma Blue
  • Styl: II6557-013

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (5)

Hvězdičky: 5

  • Excellent

    Shirley203975606

    My grandson loved them they are comfortable on him

  • DiegoZ837664646

    Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.

  • Kanon

    Fredric813261618

    Rätt storlek och super näjd

Boty Nike Air Max Fire pro malé děti

Nike Air Max Fire

74,99 €

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