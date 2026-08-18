Boty Nike Air Max Fire pro malé děti

Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
Model Fire, žhavý přírůstek řady Air Max, je elegantní a poskytuje oporu. Inspirovala se sportem a digitálním světem a přináší aerodynamický styl připravený na budoucnost. Syntetická kůže je odolnější a jednotka Max Air pohodlně tlumí po celý den.
Nike Air Max Fire
Model Fire, žhavý přírůstek řady Air Max, je elegantní a poskytuje oporu. Inspirovala se sportem a digitálním světem a přináší aerodynamický styl připravený na budoucnost. Syntetická kůže je odolnější a jednotka Max Air pohodlně tlumí po celý den.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Excellent
Shirley203975606
My grandson loved them they are comfortable on him
DiegoZ837664646
Scarpetta bellissima e bimbo felicissimo.
Kanon
Fredric813261618
Rätt storlek och super näjd
Nike Air Max Fire