Boty Nike Air Max 95 x LEGO® Collection pro větší děti

Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Spojili jsme se se společností LEGO® Group, abychom vytvořili tuto ohromující edici modelu Air Max 95. „Ale vždyť vypadají jako normální AM95,“ že? Překvápko! To, co vypadá jako klasické vlnité panely, je ve skutečnosti iluze. Ale bez obav, tlumení s dvojitou jednotkou Air pod chodidlem je naprosto reálné a dodá ti odraz, který potřebuješ pro jakoukoliv hru – i tu, při které buduješ vlastní svět.
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Spojili jsme se se společností LEGO® Group, abychom vytvořili tuto ohromující edici modelu Air Max 95. „Ale vždyť vypadají jako normální AM95,“ že? Překvápko! To, co vypadá jako klasické vlnité panely, je ve skutečnosti iluze. Ale bez obav, tlumení s dvojitou jednotkou Air pod chodidlem je naprosto reálné a dodá ti odraz, který potřebuješ pro jakoukoliv hru – i tu, při které buduješ vlastní svět.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Shoes
AnneG668795809
Yes they are lovely very on trend for my grandson ,
Love it
DebraG730010332
It is a beautiful I am going to purchase another color
TomaraS610624445
Size fits perfectly. Style is cute and unique
Nike Air Max 95 x LEGO® Collection
Napadlo tě někdy, co by se stalo, kdyby se nějaké nezbedné figurky LEGO® dostaly do laboratoře Nike Air Max? Dvojité jednotky Air pod chodidlem popírají fyzikální zákony a svršek se inspiroval figurkami. Tenhle upravený model Air Max 95 nám připomíná, že je třeba vždycky myslet trochu jinak.
Pro hravý efekt LEGO je vrstvený design modelu 95 malovaný a vytváří tak na siluetě optickou iluzi.
Dvojité jednotky Air v přední části boty a patě zajišťují dostatek pohodlí, aby tvoje hra dosáhla 110 %. Přesně jako originál z roku 95.
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