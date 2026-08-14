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Boty Nike Air Max 95 x LEGO® Collection pro větší děti - Černá/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

Boty pro větší děti

149,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Spojili jsme se se společností LEGO® Group, abychom vytvořili tuto ohromující edici modelu Air Max 95. „Ale vždyť vypadají jako normální AM95,“ že? Překvápko! To, co vypadá jako klasické vlnité panely, je ve skutečnosti iluze. Ale bez obav, tlumení s dvojitou jednotkou Air pod chodidlem je naprosto reálné a dodá ti odraz, který potřebuješ pro jakoukoliv hru – i tu, při které buduješ vlastní svět.


  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Styl: IO4801-002

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

149,99 €

Spojili jsme se se společností LEGO® Group, abychom vytvořili tuto ohromující edici modelu Air Max 95. „Ale vždyť vypadají jako normální AM95,“ že? Překvápko! To, co vypadá jako klasické vlnité panely, je ve skutečnosti iluze. Ale bez obav, tlumení s dvojitou jednotkou Air pod chodidlem je naprosto reálné a dodá ti odraz, který potřebuješ pro jakoukoliv hru – i tu, při které buduješ vlastní svět.

Výhody

  • Design původního modelu z roku 95, inspirovaný lidskou anatomií, je na botě vytištěný a vytváří vrstvenou optickou iluzi.
  • Viditelná jednotka Max Air je lehká a skvěle tlumí.
  • Odolná gumová podrážka s pružnými drážkami má dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Černá/Dark Smoke Grey/Smoke Grey/Metallic Silver
  • Styl: IO4801-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (8)

Hvězdičky: 4.6

  • Shoes

    AnneG668795809

    Yes they are lovely very on trend for my grandson ,

  • Love it

    DebraG730010332

    It is a beautiful I am going to purchase another color

  • TomaraS610624445

    Size fits perfectly. Style is cute and unique

Boty Nike Air Max 95 x LEGO® Collection pro větší děti

Nike Air Max 95 x LEGO® Collection

149,99 €

Dolaď si styl

Item 3 of 8

Mega Air, mega nápady.

Napadlo tě někdy, co by se stalo, kdyby se nějaké nezbedné figurky LEGO® dostaly do laboratoře Nike Air Max? Dvojité jednotky Air pod chodidlem popírají fyzikální zákony a svršek se inspiroval figurkami. Tenhle upravený model Air Max 95 nám připomíná, že je třeba vždycky myslet trochu jinak.

Umělecké dílo

Pro hravý efekt LEGO je vrstvený design modelu 95 malovaný a vytváří tak na siluetě optickou iluzi.

Bublina a bublina

Dvojité jednotky Air v přední části boty a patě zajišťují dostatek pohodlí, aby tvoje hra dosáhla 110 %. Přesně jako originál z roku 95.

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