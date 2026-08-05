Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Nike Air Max 90 LTR je zpět a je ještě lepší. Tlumení je měkčí a pružnější a jednotka Max Air je vyladěná na nohy, které ještě rostou. Tvar boty dává prstům dost prostoru na svobodný pohyb. Design a styl se nemění, takže si oblíbenou botu 90. let může užít i nová generace.
Nike Air Max 90 LTR
IKONICKÉ BOTY AIR PRO DĚTI.
Nike Air Max 90 LTR je zpět a je ještě lepší. Tlumení je měkčí a pružnější a jednotka Max Air je vyladěná na nohy, které ještě rostou. Tvar boty dává prstům dost prostoru na svobodný pohyb. Design a styl se nemění, takže si oblíbenou botu 90. let může užít i nová generace.
Tyhle nízké tenisky jsou vyrobené z pravé a syntetické kůže, která je odolná a má klasický vzhled. Tvar boty dává prstům dost místa k pohybu a střih je nakloněn pohodlí rostoucích nožek.
Jednotka Max Air je měkká a citlivá k potřebám dětí. Navíc měkká a pružná pěna usnadní každý krok.
Vylepšené polstrování kolem kotníku je měkké a pohodlné.
Drážky po celé délce gumové podrážky zlepšují pružnost, takže se můžeš přirozeně pohybovat.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.6
Vaͣnnaͣhͪ45023052
Love them! Love them! Love them! Love them!
Allisonk397280649
Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.
Shoes
alex250353355
The laces didn’t go with the shoe
Nike Air Max 90 LTR
Prohlédni si boty Nike Air Max 90 LTR pro větší děti
Nízké tenisky jsou vyrobené z pravé a umělé kůže, která je odolná a působí klasickým dojmem. Tvar boty dává prstům víc prostoru k pohybu a střih udržuje rostoucí nohy v pohodlí.
Jednotka Max Air je měkčí a vyladěná přesně pro děti. Měkká a pružná pěna navíc odlehčuje každý krok.
Vylepšené polstrování kolem kotníku je měkké a pohodlné.