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Boty Nike Air Max 90 LTR pro větší děti - Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey

Nike Air Max 90 LTR

Boty pro větší děti

119,99 €
Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
Černá/Černá/Bílá/Černá
Bílá/Černá/Anthracite/Playful Pink
Černá/Dark Smoke Grey/Racer Blue
Phantom/Cream II/Safety Orange/Light Orewood Brown
Bílá/Phantom/Light Orewood Brown
Černá/Gamma Blue/Ice/Chrome
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Nike Air Max 90 LTR je zpět a je ještě lepší. Tlumení je měkčí a pružnější a jednotka Max Air je vyladěná na nohy, které ještě rostou. Tvar boty dává prstům dost prostoru na svobodný pohyb. Design a styl se nemění, takže si oblíbenou botu 90. let může užít i nová generace.


  • Zobrazená barva: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Styl: CD6864-034

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

IKONICKÉ BOTY AIR PRO DĚTI.

Nike Air Max 90 LTR je zpět a je ještě lepší. Tlumení je měkčí a pružnější a jednotka Max Air je vyladěná na nohy, které ještě rostou. Tvar boty dává prstům dost prostoru na svobodný pohyb. Design a styl se nemění, takže si oblíbenou botu 90. let může užít i nová generace.

Vylepšená klasika

Tyhle nízké tenisky jsou vyrobené z pravé a syntetické kůže, která je odolná a má klasický vzhled. Tvar boty dává prstům dost místa k pohybu a střih je nakloněn pohodlí rostoucích nožek.

Pohodlné tlumení

Jednotka Max Air je měkká a citlivá k potřebám dětí. Navíc měkká a pružná pěna usnadní každý krok.

Polstrovaný design

Vylepšené polstrování kolem kotníku je měkké a pohodlné.

Přirozený pohyb

Drážky po celé délce gumové podrážky zlepšují pružnost, takže se můžeš přirozeně pohybovat.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Platinum Tint/Blue Lightning/Wolf Grey/Iron Grey
  • Styl: CD6864-034

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (305)

Hvězdičky: 4.6

  • Vaͣnnaͣhͪ45023052

    Love them! Love them! Love them! Love them!

  • Allisonk397280649

    Very comfortable, stylish. I purchase these all the time.

  • Shoes

    alex250353355

    The laces didn’t go with the shoe

Boty Nike Air Max 90 LTR pro větší děti

Nike Air Max 90 LTR

119,99 €

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Prohlédni si boty Nike Air Max 90 LTR pro větší děti

Moderní klasika

Nízké tenisky jsou vyrobené z pravé a umělé kůže, která je odolná a působí klasickým dojmem. Tvar boty dává prstům víc prostoru k pohybu a střih udržuje rostoucí nohy v pohodlí.

Pohodlné tlumení

Jednotka Max Air je měkčí a vyladěná přesně pro děti. Měkká a pružná pěna navíc odlehčuje každý krok.

Polstrovaný design

Vylepšené polstrování kolem kotníku je měkké a pohodlné.