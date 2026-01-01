Pánské boty Nike Dunk High By You upravené podle tebe

Nike Dunk High By You
Pánské boty podle tebe
Dej o sobě vědět a dodej basketbalové ikoně svůj jedinečný styl. Nastavitelný design se inspiroval přírodou a ty můžeš vyjádřit svůj styl, jak chceš. Vybírej mezi plátnem a semišovými prvky a dodej jim zdravou dávku trailového stylu. Na dny, kdy jsi ve městě, se hodí klasická kůže. Pak napiš kus svého příběhu na poutko, které je skvělé k připnutí tenisek k batohu, když přeskakuješ potůčky nebo vyrážíš na pláž. Díky nesčetným barevným možnostem můžeš mít tolik smyslu pro dobrodružství, kolik chceš. Cokoli vybereš, svůj vliv na Nike Dunk High nepopřeš.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: DV2273-900
Nike Dunk High By You
Dej o sobě vědět a dodej basketbalové ikoně svůj jedinečný styl. Nastavitelný design se inspiroval přírodou a ty můžeš vyjádřit svůj styl, jak chceš. Vybírej mezi plátnem a semišovými prvky a dodej jim zdravou dávku trailového stylu. Na dny, kdy jsi ve městě, se hodí klasická kůže. Pak napiš kus svého příběhu na poutko, které je skvělé k připnutí tenisek k batohu, když přeskakuješ potůčky nebo vyrážíš na pláž. Díky nesčetným barevným možnostem můžeš mít tolik smyslu pro dobrodružství, kolik chceš. Cokoli vybereš, svůj vliv na Nike Dunk High nepopřeš.
Jaká je tvoje základna?
Vyber si plátno, které má osvědčený vzhled, nebo jdi do kůže a dodej botě klasický vzhled. Ať tak či tak, nejdřív si vyber základnu.
Barevná paleta devadesátek
Golden Moss, Malachite, University Gold. A co ještě? Vybírej z řady barev inspirovaných vybavením do přírody a přidej trochu barvy světu.
Vytvoř si vlastní design
Jaká je tvoje přezdívka? Máš parťáka na dobrodružství? Oblíbená sváča? Vyprávěj kus svého příběhu vlastním textem – na pásek na patě můžeš vybrat až pět znaků (čísla 0–9 a písmena A–Z).
Další výhody
- Svršek je měkký a s přibývajícími léty bude čím dál tím pohodlnější. Odolná konstrukce připomíná basketbal 80. let.
- Pěnová mezipodešev je lehká a citlivě tlumí.
- Gumová podrážka s klasickým kruhovým basketbalovým vzorem je odolná, legendární a dobře zabírá.
- Kožený štítek na jazyku je třešinka na dortu.
Prvky Nike By You
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: DV2273-900
Nike Dunk
Od basketbalu ke skateboardingu, inspirace modelem Nike Dunk se nedá přehlédnout. Přestože byla v roce 1985 představená jako basketbalová bota, její plochá a přilnavá podrážka byla jako dělaná pro opomíjenou komunitu – pro skejťáky. Model Dunk odhalil subkulturu, která nutně potřebuje kreativitu ve spojení s funkčností, navíc i po letech a po nespočtu uvedených barevných variant si stále dokáže získat srdce skejťáků po celém světě.
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Dunk High By You
Další informace
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