Boty Nike Air Max Plus By You upravené podle tebe

Nike Air Max Plus By You
Boty upravené podle tebe
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Tyhle osvědčené boty se vrací v celé škále neutrálních barev, které se skvěle přizpůsobí tvému stylu. Přidej metalickou síťovinu na svršek, co dodá trochu lesku, a plastový skelet v duhovém provedení. Potom, co se rozhodneš pro některý ze sedmi štítků na jazyk, dolaď tenisky vlastním textem na každé jednotce Air. Boty Air Max Plus si teď můžeš upravit podle svého osobitého vkusu.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HF0665-900
Nike Air Max Plus By You
Tyhle osvědčené boty se vrací v celé škále neutrálních barev, které se skvěle přizpůsobí tvému stylu. Přidej metalickou síťovinu na svršek, co dodá trochu lesku, a plastový skelet v duhovém provedení. Potom, co se rozhodneš pro některý ze sedmi štítků na jazyk, dolaď tenisky vlastním textem na každé jednotce Air. Boty Air Max Plus si teď můžeš upravit podle svého osobitého vkusu.
Jaká je tvoje základna?
Vyber si mezi hladkou kůží a metalickou síťovinou a vytvoř si styl, co tě dokonale vystihuje.
Nešetři barvou
Luxusní neutrální odstíny, sportovní klasika nebo všechno dohromady. Co vytvoříš?
Buď prostě jenom sebou
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na každé jednotce Air můžeš mít osobní nápis až o čtyřech znacích. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Svršek ze syntetiky s lehkou síťovinou je prodyšný a odolný.
- Plastová konstrukce a klenba ve střední části boty zpevňují nohu.
- Jednotky Nike Air, které jsme původně navrhli pro výkonnostní běh, jsou lehké, dobře tlumí a dlouho vydrží.
- Gumová podrážka má vynikající trakci.
Prvky Nike By You
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HF0665-900
Vznik modelu Nike Air Max
Boty Nike s revoluční technologií Air se poprvé představily v roce 1978. V roce 1987 pak spatřil světlo světa model Air Max 1 s viditelnou jednotkou Air v patě. Fanoušci téhle značky tak mohli tlumení Air nejenom cítit, ale i vidět. Od té doby se nová generace bot Air Max stala mezi sportovci a sběrateli hitem díky výrazným barevným kombinacím a spolehlivému odlehčenému tlumení.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Nike Air Max Plus By You.
Nike Air Max Plus By You
Další informace
Tenhle produkt se vyrábí na zakázku. Objednávky produktů na zakázku nejdou zrušit po 15 minutách a nedají se vrátit, pokud zboží není vadné.