Boty Nike Air Max DN8 Be True By You podle vlastního návrhu

Nike Air Max DN8 Be True By You
Boty upravené podle tebe
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Produkt zrovna není dostupný
Be True, podle tebe. V rámci závazku Nike vůči komunitě LGBTQIA+ je posláním iniciativy Be True vytvářet inkluzivnější prostor ve sportu. Tahle kolekce oslavuje spektrum v pohybu pomocí vrstvených, prostorových barev a holografických detailů ve všech barvách duhy. Tenhle elegantní model DN8 si můžeš od krycí vrstvy až po podrážku přizpůsobit tak, aby přesně seděl tvému stylu. K botám dostaneš roztomilou duhovou tašku se stahovací šňůrkou a duhovou karabinu, protože doplňky potřebuje každý.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IV4699-900
- Země/oblast původu: Vietnam
Nike Air Max DN8 Be True By You
Be True, podle tebe. V rámci závazku Nike vůči komunitě LGBTQIA+ je posláním iniciativy Be True vytvářet inkluzivnější prostor ve sportu. Tahle kolekce oslavuje spektrum v pohybu pomocí vrstvených, prostorových barev a holografických detailů ve všech barvách duhy. Tenhle elegantní model DN8 si můžeš od krycí vrstvy až po podrážku přizpůsobit tak, aby přesně seděl tvému stylu. K botám dostaneš roztomilou duhovou tašku se stahovací šňůrkou a duhovou karabinu, protože doplňky potřebuje každý.
Jaká je tvoje základna?
Vyber si mezi černými nebo křídovými vrchními vrstvami a pak pod ně přidej duhové nebo jednobarevné provedení, které dodá botám rozměr. Nezapomeň si vybrat mezi klasickým logem Air Max na jazyku nebo personalizovaným holografickým logem Be True!
Nešetři barvou
Vždyť víš, že toužíš po duhových Air Maxkách. Uprav si barvy vzduchové trubičky bot DN8 samostatně, nebo zkus výrazný jednobarevný look.
Vytvoř si svůj osobitý design
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Popusť uzdu své fantazii a na pásek na čtvrtinovém švu každé boty si přidej až 9 znaků. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
Další výhody
- Náš systém Dynamic Air obsahuje dvě komory s vyladěnou úrovní tlaku. Proudění vzduchu se tak v každé sadě trubic mění v závislosti na kompresi, což umožňuje přizpůsobivější tlumení.
- Tvarovaný svršek z lehké síťoviny a prostřihy po stranách, které odhalují otevřenou síťovinu, zlepšují prodyšnost. Z modelu díky designovým liniím energie přímo sálá.
- Plastová výztuž paty pevně obepíná nohu, takže ji ještě víc fixuje.
- Špičku zpevňuje dodatečná vrstva, která zlepšuje odolnost.
Prvky Nike By You
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IV4699-900
- Země/oblast původu: Vietnam
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Nike Air Max DN8 Be True By You
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