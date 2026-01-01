Dámské boty Nike Air Max 1 By You upravené podle tebe

Nike Air Max 1 By You
Dámské boty upravené podle tebe
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Bota Nike Air Max 1 By You oživuje legendu, která od roku 1987 vládne světu tenisek. Vrstvený design je ideální na experimentování s tvými oblíbenými barevnými kombinacemi. Když k tomu ještě přidáš různé možnosti podrážek a osobní vzkaz, můžeš kombinovat a ladit, dokud nevytvoříš look ve svém nezaměnitelném stylu.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HQ3713-900
Nike Air Max 1 By You
Bota Nike Air Max 1 By You oživuje legendu, která od roku 1987 vládne světu tenisek. Vrstvený design je ideální na experimentování s tvými oblíbenými barevnými kombinacemi. Když k tomu ještě přidáš různé možnosti podrážek a osobní vzkaz, můžeš kombinovat a ladit, dokud nevytvoříš look ve svém nezaměnitelném stylu.
Vyber si základ
Gumovou podrážku si můžeš vybrat z jednobarevné, gumové a průsvitné varianty podle toho, jestli má splynout s okolím, nebo vyniknout.
Nešetři barvou
Zvýrazni svršek kontrastními barvami nebo dodej botám jemný nádech neutrálními tóny.
Vytvoř si svůj osobitý design
Na zadním poutku si můžeš nechat původní logo AIR, nebo na něj napsat až tři písmenka podle sebe.
Další výhody
- Svršek nošením změkne a získá retro styl.
- Viditelná jednotka Max Air v patě je lehká a skvěle tlumí.
- Gumová podrážka s mřížkovaným vzorem přináší odolnou trakci a tradiční styl.
Podrobnosti o produktu
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: HQ3713-900
Air Max 1
Air Max 1 začala jako běžecká bota, ale inovacím se přece meze nekladou. Tenhle běžecký model s kontroverzní odhalenou jednotkou Air přijala hip-hopová kultura a setkáš se s ním všude – od centra Brooklynu až po londýnské ulice. Jeho moderní design a nápadné barevné variace oslavujeme rok co rok až dodnes.
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Nike Air Max 1 By You
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