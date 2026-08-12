Boty Air Jordan Sixty Plus Low pro větší děti

Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Sixty Plus je zpátky v nízké podobě a kombinuje pět klasických Jordanů, které Michael nosil během svých pěti her, ve kterých nasbíral víc než 60 bodů. Výsledkem jsou tenisky, které jsou plné ikonických detailů a oslavují odkaz legendy.
Air Jordan Sixty Plus Low
Sixty Plus je zpátky v nízké podobě a kombinuje pět klasických Jordanů, které Michael nosil během svých pěti her, ve kterých nasbíral víc než 60 bodů. Výsledkem jsou tenisky, které jsou plné ikonických detailů a oslavují odkaz legendy.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.7
Great shoes from the GOAT
Sonny300123547
I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.
Great job Nike.
DanielG840640659
My son loves them and he says they feel great!
Style meets comfort
L. Bo
The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Air Jordan Sixty Plus Low