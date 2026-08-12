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Boty Air Jordan Sixty Plus Low pro větší děti - University Blue/Obsidian/Bílá

Air Jordan Sixty Plus Low

Boty pro větší děti

Sleva 30
University Blue/Obsidian/Bílá
Sail/Černá/Reflect Silver/Fire Red
Bílá/Černá/Pure Platinum
Černá/Dark Smoke Grey
Bílá/True Blue/Varsity Red
Phantom/Palomino/Černá/University Red
Bílá/Tour Yellow/Černá
Černá/Bílá/Gym Red
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Sixty Plus je zpátky v nízké podobě a kombinuje pět klasických Jordanů, které Michael nosil během svých pěti her, ve kterých nasbíral víc než 60 bodů. Výsledkem jsou tenisky, které jsou plné ikonických detailů a oslavují odkaz legendy.


  • Zobrazená barva: University Blue/Obsidian/Bílá
  • Styl: IO1866-400

Air Jordan Sixty Plus Low

Sleva 30

Sixty Plus je zpátky v nízké podobě a kombinuje pět klasických Jordanů, které Michael nosil během svých pěti her, ve kterých nasbíral víc než 60 bodů. Výsledkem jsou tenisky, které jsou plné ikonických detailů a oslavují odkaz legendy.

Výhody

  • Pravá a syntetická kůže na svršku poskytuje odolnost a strukturu.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Gumová podrážka je odolná a neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: University Blue/Obsidian/Bílá
  • Styl: IO1866-400

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (20)

Hvězdičky: 4.7

  • Great shoes from the GOAT

    Sonny300123547

    I love these shoes, they make me feel someway I can’t explain. MJ is the GOAT 🐐.

  • Great job Nike.

    DanielG840640659

    My son loves them and he says they feel great!

  • Style meets comfort

    L. Bo

    The university blue is a great stand out color! Mix it with style and comfort, that’s a win. They are very comfortable; I love it. I think the quality of the shoe is excellent. Great craftsmanship. I would get these in other colors.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Boty Air Jordan Sixty Plus Low pro větší děti

Air Jordan Sixty Plus Low

Sleva 30

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