Boty Air Jordan MVP 92 pro větší děti

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Air Jordan MVP 92
Boty pro větší děti
Sleva 30 %
Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.
- Zobrazená barva: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
- Styl: IO3384-012
Air Jordan MVP 92
Sleva 30 %
Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.
Výhody
- Pravá a umělé kůže je odolná a dodává svršku strukturu.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Lehká pěnová mezipodešev dobře tlumí.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Poutko na patě
- Pěnová mezipodešev
- Zobrazená barva: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
- Styl: IO3384-012
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan MVP 92
Sleva 30 %