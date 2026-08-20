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Boty Air Jordan MVP 92 pro větší děti - Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey

Air Jordan MVP 92

Boty pro větší děti

Sleva 30 %

Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.


  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Styl: IO3384-012

Air Jordan MVP 92

Sleva 30 %

Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.

Výhody

  • Pravá a umělé kůže je odolná a dodává svršku strukturu.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Lehká pěnová mezipodešev dobře tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Poutko na patě
  • Pěnová mezipodešev
  • Zobrazená barva: Wolf Grey/Varsity Red/Cool Grey
  • Styl: IO3384-012

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Boty Air Jordan MVP 92 pro větší děti

    Air Jordan MVP 92

    Sleva 30 %