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Boty Air Jordan MVP 92 - Taxi/Černá/Bílá/University Red

Air Jordan MVP 92

Pánské boty

Sleva 30
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Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.


  • Zobrazená barva: Taxi/Černá/Bílá/University Red
  • Styl: IO7437-705

Air Jordan MVP 92

Sleva 30

Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.

Výhody

Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.

Podrobnosti o produktu

  • Svršek z kůže a syntetiky
  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Taxi/Černá/Bílá/University Red
  • Styl: IO7437-705

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Boty Air Jordan MVP 92

    Air Jordan MVP 92

    Sleva 30

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