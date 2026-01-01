Boty Air Jordan MVP 92

Air Jordan MVP 92
Pánské boty
Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.
- Zobrazená barva: Taxi/Černá/Bílá/University Red
- Styl: IO7437-705
Air Jordan MVP 92
Dá se model AJ7 vůbec vylepšit? Můžeš si ho představit v nízkém provedení. Začali jsme vrstveným svrškem a ikonickou mezipodešví, které původní botu okamžitě proměnily v klasiku. Pak jsme přidali textilní prvky a polstrovaný nízký lem, který působí svěže a moderně.
Výhody
Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
Podrobnosti o produktu
- Svršek z kůže a syntetiky
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Taxi/Černá/Bílá/University Red
- Styl: IO7437-705
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan MVP 92