Boty Air Jordan 4 RM pro větší děti

Air Jordan 4 RM
Boty pro větší děti
Když si hraješ celý den, potřebuješ boty, které s tebou drží krok. Tyhle tenisky jsou stvořené pro aktivní život – přepracovali jsme to nejlepší z modelu AJ4 a zaměřili se na pohodlí a odolnost. Jednotka Max Air tlumí na každém kroku. Navíc jsme spojili části svršku do pevné a pružné konstrukce, která botu obepíná a zvyšuje její odolnost, takže zvládne tvoji každodenní hru.
- Zobrazená barva: Černá/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Styl: IM6033-010
Air Jordan 4 RM
Když si hraješ celý den, potřebuješ boty, které s tebou drží krok. Tyhle tenisky jsou stvořené pro aktivní život – přepracovali jsme to nejlepší z modelu AJ4 a zaměřili se na pohodlí a odolnost. Jednotka Max Air tlumí na každém kroku. Navíc jsme spojili části svršku do pevné a pružné konstrukce, která botu obepíná a zvyšuje její odolnost, takže zvládne tvoji každodenní hru.
Výhody
- Pravá a syntetická kůže svršku se stará o odolnost a strukturu.
- Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
- Gumová podrážka je odolná a spolehlivě neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Logo Nike Air na patě
- Logo Jumpman na jazyku a podrážce
- Zobrazená barva: Černá/Sail/Team Gold/Metallic Gold
- Styl: IM6033-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 4 RM