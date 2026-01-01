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Boty Air Jordan 4 RM pro větší děti - Černá/Sail/Team Gold/Metallic Gold

Air Jordan 4 RM

Boty pro větší děti

Sleva 30
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Když si hraješ celý den, potřebuješ boty, které s tebou drží krok. Tyhle tenisky jsou stvořené pro aktivní život – přepracovali jsme to nejlepší z modelu AJ4 a zaměřili se na pohodlí a odolnost. Jednotka Max Air tlumí na každém kroku. Navíc jsme spojili části svršku do pevné a pružné konstrukce, která botu obepíná a zvyšuje její odolnost, takže zvládne tvoji každodenní hru.


  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Team Gold/Metallic Gold
  • Styl: IM6033-010

Air Jordan 4 RM

Sleva 30

Když si hraješ celý den, potřebuješ boty, které s tebou drží krok. Tyhle tenisky jsou stvořené pro aktivní život – přepracovali jsme to nejlepší z modelu AJ4 a zaměřili se na pohodlí a odolnost. Jednotka Max Air tlumí na každém kroku. Navíc jsme spojili části svršku do pevné a pružné konstrukce, která botu obepíná a zvyšuje její odolnost, takže zvládne tvoji každodenní hru.

Výhody

  • Pravá a syntetická kůže svršku se stará o odolnost a strukturu.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Gumová podrážka je odolná a spolehlivě neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Logo Nike Air na patě
  • Logo Jumpman na jazyku a podrážce
  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Team Gold/Metallic Gold
  • Styl: IM6033-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Boty Air Jordan 4 RM pro větší děti

    Air Jordan 4 RM

    Sleva 30

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