Boty Air Jordan 4 Retro pro větší děti

Love them
Amber220805258
I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!
Co je lepší než nový pár AJ4? Popravdě, nic. Sametový nubuk a hladká kůže jim dodává prvotřídní vzhled.
Air Jordan 4 Retro
Co je lepší než nový pár AJ4? Popravdě, nic. Sametový nubuk a hladká kůže jim dodává prvotřídní vzhled.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Love them
Amber220805258
I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!
TarshaT151282010
I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship
Retro 4
Ironman B
[This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!
Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
#productsprovidedbynike
Air Jordan 4 Retro