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Boty Air Jordan 4 Retro pro větší děti - Černá/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23

Air Jordan 4 Retro

Boty pro větší děti

159,99 €
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Co je lepší než nový pár AJ4? Popravdě, nic. Sametový nubuk a hladká kůže jim dodává prvotřídní vzhled.


  • Zobrazená barva: Černá/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Styl: II1271-001

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

Co je lepší než nový pár AJ4? Popravdě, nic. Sametový nubuk a hladká kůže jim dodává prvotřídní vzhled.

Výhody

  • Pravá a syntetická kůže v kombinaci s mřížkovým síťovinovým materiálem dává modelu texturu, rozměr a vylepšený styl.
  • Tlumení Max Air je měkké a pohodlné a pruží přesně tak, jak má.
  • Volné podkroužky u kotníků se po zašněrování stáhnou přes nohu a krásně ji zafixují.
  • Gumová podrážka se stromečkovým vzorkem je odolná a dobře drží.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Černá/Bright Mango/Barely Volt/Infrared 23
  • Styl: II1271-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (3)

Hvězdičky: 5

  • Love them

    Amber220805258

    I love them they fit perfectly!! And are comfortable and not tight on my feet !!

  • TarshaT151282010

    I love them and have gotten a lot of compliments. I also like that when I order shoes it doesn't take long to ship

  • Retro 4

    Ironman B

    [This review was collected as part of a promotion.] Great shoe and unique color way………………………………………………!

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Boty Air Jordan 4 Retro pro větší děti

Air Jordan 4 Retro

159,99 €

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