Boty Air Jordan 3 Retro pro větší děti

LOVE THESE!
Jasmyn_Hill
got these for myself!!! they are sooo cute !
Bota AJ3, základní kámen odkazu Jordan, byla první Jordanovou botou s ikonickým potiskem sloní kůže. Přidej do své sbírky tenisek klasický styl, osvěžený novými barvami pro moderní nádech.
Air Jordan 3 Retro
Bota AJ3, základní kámen odkazu Jordan, byla první Jordanovou botou s ikonickým potiskem sloní kůže. Přidej do své sbírky tenisek klasický styl, osvěžený novými barvami pro moderní nádech.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
LOVE THESE!
Jasmyn_Hill
got these for myself!!! they are sooo cute !
Good birthday gift shoe
Kye482807420
I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where
rita873919242
A very nice shoe and comfortable
Air Jordan 3 Retro