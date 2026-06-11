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Boty Air Jordan 3 Retro pro větší děti - Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange

Air Jordan 3 Retro

Boty pro větší děti

149,99 €
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Bota AJ3, základní kámen odkazu Jordan, byla první Jordanovou botou s ikonickým potiskem sloní kůže. Přidej do své sbírky tenisek klasický styl, osvěžený novými barvami pro moderní nádech.


  • Zobrazená barva: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Styl: II0599-600

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

Bota AJ3, základní kámen odkazu Jordan, byla první Jordanovou botou s ikonickým potiskem sloní kůže. Přidej do své sbírky tenisek klasický styl, osvěžený novými barvami pro moderní nádech.

Výhody

  • Pohodlný lem příjemně obepíná kotník.
  • Pružná pěnová mezipodešev nabízí spoustu opory.
  • Pevná gumová podrážka je odolná a jen tak neuklouzne.
  • Kvalitní kůže s potiskem sloní kůže.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Pearl Pink/Pink Bloom/Pink Glow/Hyper Orange
  • Styl: II0599-600

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 5

  • LOVE THESE!

    Jasmyn_Hill

    got these for myself!!! they are sooo cute !

  • Good birthday gift shoe

    Kye482807420

    I got these for my fiancé cousin and she loved instantly went and put a outfit together for the park to where

  • rita873919242

    A very nice shoe and comfortable

Boty Air Jordan 3 Retro pro větší děti

Air Jordan 3 Retro

149,99 €

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