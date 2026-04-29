Boty Air Jordan 1 Retro High OG pro větší děti

Dope Shoe
Shell1228
Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert
Známá, a přece neokoukaná – ikonická bota Air Jordan 1 je předělána pro současnou kulturu příznivců tenisek. Tahle verze modelu Retro High OG přichází v provedení z lícové usně, má pohodlné tlumení a klasické designové prvky.
Air Jordan 1 Retro High OG
Známá, a přece neokoukaná – ikonická bota Air Jordan 1 je předělána pro současnou kulturu příznivců tenisek. Tahle verze modelu Retro High OG přichází v provedení z lícové usně, má pohodlné tlumení a klasické designové prvky.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Dope Shoe
Shell1228
Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert
Sherida100545685
This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more
Amazing
TinaB322479715
The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far
Air Jordan 1 Retro High OG