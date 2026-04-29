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Boty Air Jordan 1 Retro High OG pro větší děti - Černá/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG

Boty pro větší děti

139,99 €
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Na tenhle produkt se nevztahují promoakce ani slevy.

Známá, a přece neokoukaná – ikonická bota Air Jordan 1 je předělána pro současnou kulturu příznivců tenisek. Tahle verze modelu Retro High OG přichází v provedení z lícové usně, má pohodlné tlumení a klasické designové prvky.


  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Styl: II9927-001

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

Známá, a přece neokoukaná – ikonická bota Air Jordan 1 je předělána pro současnou kulturu příznivců tenisek. Tahle verze modelu Retro High OG přichází v provedení z lícové usně, má pohodlné tlumení a klasické designové prvky.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Stojáček
  • Zobrazená barva: Černá/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Styl: II9927-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (4)

Hvězdičky: 4.8

  • Dope Shoe

    Shell1228

    Shoe was a perfect choice for my outfit to a concert

  • Sherida100545685

    This is probably one of the dopest pair of retros I have purchased. The white stitch is everything and more

  • Amazing

    TinaB322479715

    The Shoes look Amazing and feel Great. Best pair I’ve owned so far

Boty Air Jordan 1 Retro High OG pro větší děti

Air Jordan 1 Retro High OG

139,99 €

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