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Boty Air Jordan 1 Low pro větší děti - Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian

Air Jordan 1 Low

Boty pro větší děti

94,99 €
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Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.


  • Zobrazená barva: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Styl: IV6049-451

Air Jordan 1 Low

94,99 €

Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.

Výhody

  • Svršek z pravé a syntetické kůže dodá botě na odolnosti.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
  • Styl: IV6049-451

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Boty Air Jordan 1 Low pro větší děti

    Air Jordan 1 Low

    94,99 €

    Dolaď si styl