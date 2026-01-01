Boty Air Jordan 1 Low pro větší děti

obrázek 1 ze 8
Air Jordan 1 Low
Boty pro větší děti
94,99 €
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
- Zobrazená barva: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Styl: IV6049-451
Air Jordan 1 Low
94,99 €
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
Výhody
- Svršek z pravé a syntetické kůže dodá botě na odolnosti.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Nízký lem
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Obsidian/Grey Fog/Pink Foam/Obsidian
- Styl: IV6049-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan 1 Low.
Air Jordan 1 Low
94,99 €