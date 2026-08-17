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Bota Nike Dunk Low pro větší děti - Bílá/Shimmer/Bílá/Shimmer

Nike Dunk Low

Boty pro větší děti

Sleva 30
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Tenhle hrdina, který se stane skvostem tvojí kolekce tenisek, čerpá inspiraci z basketu a zdobí ho klasické prvky, tlumení a old-school vzorek, který zůstává věrný klasickému stylu Nike.


  • Zobrazená barva: Bílá/Shimmer/Bílá/Shimmer
  • Styl: IU7766-134

Nike Dunk Low

Sleva 30

Tenhle hrdina, který se stane skvostem tvojí kolekce tenisek, čerpá inspiraci z basketu a zdobí ho klasické prvky, tlumení a old-school vzorek, který zůstává věrný klasickému stylu Nike.

Výhody

  • Svršek z umělé kůže je odolný a pohodlný.
  • Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.
  • Odolná gumová podrážka po celé délce má trakční vzorek podobný originálu a skvěle zabírá.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Svršek ze syntetické kůže
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Bílá/Shimmer/Bílá/Shimmer
  • Styl: IU7766-134

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1142)

Hvězdičky: 4.8

  • Daughter Loves Dunks

    NiiqueWiitDaDimples

    My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.

  • JasmineW223231254

    My Daughter love them they was for school match her uniforms

  • Legoooo!

    AmandaM261010329

    Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!

Bota Nike Dunk Low pro větší děti

Nike Dunk Low

Sleva 30

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