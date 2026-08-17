Bota Nike Dunk Low pro větší děti

Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
Tenhle hrdina, který se stane skvostem tvojí kolekce tenisek, čerpá inspiraci z basketu a zdobí ho klasické prvky, tlumení a old-school vzorek, který zůstává věrný klasickému stylu Nike.
Nike Dunk Low
Tenhle hrdina, který se stane skvostem tvojí kolekce tenisek, čerpá inspiraci z basketu a zdobí ho klasické prvky, tlumení a old-school vzorek, který zůstává věrný klasickému stylu Nike.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.8
Daughter Loves Dunks
NiiqueWiitDaDimples
My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.
JasmineW223231254
My Daughter love them they was for school match her uniforms
Legoooo!
AmandaM261010329
Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!
Nike Dunk Low