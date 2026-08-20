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Bota Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata - Bílá/Bílá/Bílá

Nike Court Borough Mid 2

Boty pro kojence a batolata

49,99 €
Bílá/Bílá/Bílá
Černá/Černá/Bílá
Bílá/Picante Red/Barely Volt/Current Blue
Bílá/Pink Foam
Černá/Černá/Černá
Bílá/Bílá/Bílá
Bílá/Černá
Grey Fog/Iron Grey/Volt/Game Royal

V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.


  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Bílá
  • Styl: CD7784-100

Nike Court Borough Mid 2

49,99 €

NEJLEPŠÍ POHODLÍ.

V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.

Výhody

  • Kůže je odolná a snadno se čistí.
  • Bota má elastické šněrování se zapínáním na suchý zip, takže se lehce obouvá i zouvá.
  • O pohodlí se stará taky polstrování kolem jazyku a kotníku.
  • Pružná podrážka s drážkami.

Podrobnosti o produktu

  • Konstrukce cupsole podrážky vypadá a působí klasicky
  • Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Bílá
  • Styl: CD7784-100

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata

    Nike Court Borough Mid 2

    49,99 €