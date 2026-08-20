Bota Nike Court Borough Mid 2 pro kojence a batolata

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Nike Court Borough Mid 2
Boty pro kojence a batolata
49,99 €
V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Bílá
- Styl: CD7784-100
Nike Court Borough Mid 2
49,99 €
NEJLEPŠÍ POHODLÍ.
V botách Nike Court Borough Mid 2 se budou děti i mimo hřiště cítit jako hvězdy. Klasické středně vysoké provedení je vyrobené z odolné kůže a vypadá prvotřídně. Bota má zapínání na suchý zip, a tak se lehce obouvá i zouvá.
Výhody
- Kůže je odolná a snadno se čistí.
- Bota má elastické šněrování se zapínáním na suchý zip, takže se lehce obouvá i zouvá.
- O pohodlí se stará taky polstrování kolem jazyku a kotníku.
- Pružná podrážka s drážkami.
Podrobnosti o produktu
- Konstrukce cupsole podrážky vypadá a působí klasicky
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Bílá
- Styl: CD7784-100
Velikost a střih
- Těsná, radši si objednej o číslo větší
- Průvodce velikostmi
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Nike Court Borough Mid 2
49,99 €