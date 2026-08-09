Bota Nike Air Max Plus Premium pro malé děti

Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Silné tlumení. Velký charakter. Vzdušná síťovina a podpůrná plastová struktura dostávají v této prémiové edici klasického modelu AM jemný nádech. Viditelné jednotky Air v patní a přední části boty zajišťují lepší odpružení a tlumení, takže se hodí pro pohyb na hřišti i kdekoli jinde.
Nike Air Max Plus Premium
Silné tlumení. Velký charakter. Vzdušná síťovina a podpůrná plastová struktura dostávají v této prémiové edici klasického modelu AM jemný nádech. Viditelné jednotky Air v patní a přední části boty zajišťují lepší odpružení a tlumení, takže se hodí pro pohyb na hřišti i kdekoli jinde.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b
Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci
Rajae447588986
Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore
Parfait
Patricia711763462
Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux
Nike Air Max Plus Premium