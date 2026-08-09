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Bota Nike Air Max Plus Premium pro malé děti - Černá/Vícebarevná/Anthracite/Černá

Nike Air Max Plus Premium

Boty pro malé děti

104,99 €
Černá/Vícebarevná/Anthracite/Černá
Černá/Černá/Černá
Černá/Blue Crystal/Černá
Černá/Illusion Green/Černá
Tough Red/Černá/Mystic Dates/Grey Fog
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Silné tlumení. Velký charakter. Vzdušná síťovina a podpůrná plastová struktura dostávají v této prémiové edici klasického modelu AM jemný nádech. Viditelné jednotky Air v patní a přední části boty zajišťují lepší odpružení a tlumení, takže se hodí pro pohyb na hřišti i kdekoli jinde.


  • Zobrazená barva: Černá/Vícebarevná/Anthracite/Černá
  • Styl: IR4690-001

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

Silné tlumení. Velký charakter. Vzdušná síťovina a podpůrná plastová struktura dostávají v této prémiové edici klasického modelu AM jemný nádech. Viditelné jednotky Air v patní a přední části boty zajišťují lepší odpružení a tlumení, takže se hodí pro pohyb na hřišti i kdekoli jinde.

Výhody

  • Vlnité linie na ikonickém plastovém skeletu vypadají mimořádně měkce, ale poskytují stejnou oporu. Podpůrná klenba střední části boty se zase inspirovala ocasem velryby.
  • Jednotka Max Air, původně navržená pro výkonnostní běh, je lehká, dobře tlumí a dlouho vydrží.
  • Plastová špička dodává odolnost a lesk a pružné drážky pomáhají, aby každý krok působil přirozeně.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Nízký lem
  • Zobrazená barva: Černá/Vícebarevná/Anthracite/Černá
  • Styl: IR4690-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (121)

Hvězdičky: 4.5

  • Annita2544b303f46e418ab7e727055fdd6c4b

    Mon petits fils est ravi. La livraison a été très rapide.parfait. merci

  • Rajae447588986

    Mille mercis à toute l'équipe qui a contribué pour l'expédition de la paire Nike commandée. La réception était rapide et le l'article est conforme à mes attentes. Merci encore

  • Parfait

    Patricia711763462

    Livraison rapide. Ces chaussures ont fait un heureux

Bota Nike Air Max Plus Premium pro malé děti

Nike Air Max Plus Premium

104,99 €

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