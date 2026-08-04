Bota Nike Air Max 270 pro kojence a batolata

Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Bota Nike Air Max 270 se chlubí VELKOU jednotkou Air pro malé nožky. Mrňousové uvidí tlumení Air ze tří stran, od boků až po paty. Tyhle tenisky na každý den poskytují mrňousům pohodlí na všechna dobrodružství.
Nike Air Max 270
VŠECHNO SE TOČÍ KOLEM AIR.
Bota Nike Air Max 270 se chlubí VELKOU jednotkou Air pro malé nožky. Mrňousové uvidí tlumení Air ze tří stran, od boků až po paty. Tyhle tenisky na každý den poskytují mrňousům pohodlí na všechna dobrodružství.
Materiál na svršku zajišťuje prodyšnost a zpevňuje konstrukci v horní části nohy.
Název jednotky 270 Max Air dává najevo, že děti uvidí Air ze tří stran. Přidali jsme i měkkou pěnu pro nekonečné tlumení.
Drážky v gumové podrážce zvyšují pružnost a přirozeně pomáhají každému krůčku.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 4.5
Sneakers for my 4 year old son
MiguelC824164954
Fun love the colors looks great on my son
Top
bianca690386634
Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie
The perfect fit
Troy12515518
Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike
Nike Air Max 270
Prohlédni si botu Nike Air Max 270 RT kojence a batolata
Materiál na svršku zajišťuje prodyšnost a zpevňuje konstrukci v horní části nohy.
Název jednotky 270 Max Air dává najevo, že děti uvidí Air ze tří stran. Přidali jsme i měkkou pěnu pro nekonečné tlumení.
Drážky v gumové podrážce zvyšují pružnost, takže rostoucí nožky můžou přirozeně našlapovat.