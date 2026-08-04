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Bota Nike Air Max 270 pro kojence a batolata - Bílá/Light Smoke Grey/Pink Foam

Nike Air Max 270

Bota pro kojence a batolata

79,99 €
Bílá/Light Smoke Grey/Pink Foam
Černá/Anthracite/Bílá
Černá/Černá
Vyber velikostPrůvodce velikostmi
  • Těsná, radši si objednej o půl čísla větší

Bota Nike Air Max 270 se chlubí VELKOU jednotkou Air pro malé nožky. Mrňousové uvidí tlumení Air ze tří stran, od boků až po paty. Tyhle tenisky na každý den poskytují mrňousům pohodlí na všechna dobrodružství.


  • Zobrazená barva: Bílá/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Styl: DD1646-122

Nike Air Max 270

79,99 €

VŠECHNO SE TOČÍ KOLEM AIR.

Bota Nike Air Max 270 se chlubí VELKOU jednotkou Air pro malé nožky. Mrňousové uvidí tlumení Air ze tří stran, od boků až po paty. Tyhle tenisky na každý den poskytují mrňousům pohodlí na všechna dobrodružství.

Lehkost a prodyšnost

Materiál na svršku zajišťuje prodyšnost a zpevňuje konstrukci v horní části nohy.

Ve stylu Air

Název jednotky 270 Max Air dává najevo, že děti uvidí Air ze tří stran. Přidali jsme i měkkou pěnu pro nekonečné tlumení.

Přirozený pohyb

Drážky v gumové podrážce zvyšují pružnost a přirozeně pomáhají každému krůčku.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Bílá/Light Smoke Grey/Pink Foam
  • Styl: DD1646-122

Velikost a střih

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (43)

Hvězdičky: 4.5

  • Sneakers for my 4 year old son

    MiguelC824164954

    Fun love the colors looks great on my son

  • Top

    bianca690386634

    Echt supper snele levering . En zo leuke schoentjes en lekker licht In vindt dat Nike altijd goede produkte verkoopen. Ben erg tevreden en dan ook nog een leuke prijs 👍 ik heb nog een paar besteld voor mijn andere nevie

  • The perfect fit

    Troy12515518

    Perfect fit for my son. He picked out the shoe. He loves Nike

Bota Nike Air Max 270 pro kojence a batolata

Nike Air Max 270

79,99 €

Dolaď si styl

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Lehkost a prodyšnost

Materiál na svršku zajišťuje prodyšnost a zpevňuje konstrukci v horní části nohy.

Ve stylu Air

Název jednotky 270 Max Air dává najevo, že děti uvidí Air ze tří stran. Přidali jsme i měkkou pěnu pro nekonečné tlumení.

Přirozený pohyb

Drážky v gumové podrážce zvyšují pružnost, takže rostoucí nožky můžou přirozeně našlapovat.