Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

obrázek 1 ze 9
Air Jordan 1 Mid SE
Boty pro větší děti
114,99 €
Tahle verze AJ1 dává Mikeovu prvnímu signature modelu nový výraz svěžími detaily. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.
- Zobrazená barva: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Styl: IO2063-001
Air Jordan 1 Mid SE
114,99 €
Tahle verze AJ1 dává Mikeovu prvnímu signature modelu nový výraz svěžími detaily. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.
Výhody
- Hladká lícová kůže je odolná.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Gumová podrážka
- Zobrazená barva: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
- Styl: IO2063-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Žádné recenze
Air Jordan 1 Mid SE
114,99 €