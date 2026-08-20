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Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti - Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail

Air Jordan 1 Mid SE

Boty pro větší děti

114,99 €

Tahle verze AJ1 dává Mikeovu prvnímu signature modelu nový výraz svěžími detaily. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.


  • Zobrazená barva: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Styl: IO2063-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

Tahle verze AJ1 dává Mikeovu prvnímu signature modelu nový výraz svěžími detaily. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.

Výhody

  • Hladká lícová kůže je odolná.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Gumová podrážka
  • Zobrazená barva: Phantom/Gum Dark Brown/Infrared 23/Sail
  • Styl: IO2063-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €