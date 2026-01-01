Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Mid SE
Boty pro větší děti
114,99 €
AJ1 nikdy nechybí super styl. Ikonu jsme vylepšili odolnými materiály a svěžími barvami, aby kouzlo staré dobré jordanky žilo dlouho dál. Tlumení Nike Air přidá pohodlí, které potřebuješ na běhání, skákání a hru.
- Zobrazená barva: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Styl: IO2065-100
Air Jordan 1 Mid SE
114,99 €
AJ1 nikdy nechybí super styl. Ikonu jsme vylepšili odolnými materiály a svěžími barvami, aby kouzlo staré dobré jordanky žilo dlouho dál. Tlumení Nike Air přidá pohodlí, které potřebuješ na běhání, skákání a hru.
Výhody
- Pravá kůže je odolnější, strukturovaná, vypadá luxusně a skvěle se nosí.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Měkká pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Štítek na jazyku s motivem Jumpman
- Logo Wings na lemu
- Zobrazená barva: Chalk/True Blue/Kinetic Green/University Red
- Styl: IO2065-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid SE
114,99 €