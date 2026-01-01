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Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti - Černá/Opti Yellow/Silver

Air Jordan 1 Mid SE

Boty pro větší děti

114,99 €
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AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?


  • Zobrazená barva: Černá/Opti Yellow/Silver
  • Styl: IV6811-001

Air Jordan 1 Mid SE

114,99 €

AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?

Výhody

  • Pravá a syntetická kůže na svršku poskytuje odolnost a strukturu.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air tlumí nárazy na každém kroku.
  • Gumová podrážka hodně vydrží a spolehlivě neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Logo Wings na lemu
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Černá/Opti Yellow/Silver
  • Styl: IV6811-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Mid SE

    114,99 €

    Dolaď si styl