Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

obrázek 1 ze 8
Air Jordan 1 Mid SE
Boty pro větší děti
114,99 €
AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?
- Zobrazená barva: Černá/Opti Yellow/Silver
- Styl: IV6811-001
Air Jordan 1 Mid SE
114,99 €
AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?
Výhody
- Pravá a syntetická kůže na svršku poskytuje odolnost a strukturu.
- Zabudovaná jednotka Nike Air tlumí nárazy na každém kroku.
- Gumová podrážka hodně vydrží a spolehlivě neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Logo Wings na lemu
- Logo Jumpman na jazyku
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Černá/Opti Yellow/Silver
- Styl: IV6811-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan 1 Mid SE.
Air Jordan 1 Mid SE
114,99 €