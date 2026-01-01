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Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti - Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory

Air Jordan 1 Mid SE

Boty pro větší děti

Sleva 30 %

Vyprodáno:

Produkt zrovna není dostupný

Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.


  • Zobrazená barva: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Styl: II1258-400

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30 %

Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Středně vysoký kotníkový límeček
  • Zobrazená barva: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
  • Styl: II1258-400

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    Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Mid SE

    Sleva 30 %

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