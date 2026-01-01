Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Mid SE
Boty pro větší děti
Sleva 30 %
Vyprodáno:
Produkt zrovna není dostupný
Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.
- Zobrazená barva: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Styl: II1258-400
Air Jordan 1 Mid SE
Sleva 30 %
Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.
Výhody
- Kožený svršek je odolný a drží.
- Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
- Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.
Podrobnosti o produktu
- Středně vysoký kotníkový límeček
- Zobrazená barva: Game Royal/Barely Volt/Infrared 23/Pale Ivory
- Styl: II1258-400
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Air Jordan 1 Mid SE
Sleva 30 %