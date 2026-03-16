Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

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Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.
Air Jordan 1 Mid SE
Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
Fast delivery
Kev
Cant complain about anything
Air Jordan 1 Mid SE