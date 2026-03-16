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Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti - Černá/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey

Air Jordan 1 Mid SE

Boty pro větší děti

Sleva 30
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Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.


  • Zobrazená barva: Černá/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Styl: IB7053-002

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

Tahle AJ1 je přepracovanou verzí první Michaelovy signature boty s neotřelou kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.

Výhody

  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings na lemu
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: Černá/Light Wild Mango/Muslin/Olive Grey
  • Styl: IB7053-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Fast delivery

    Kev

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Bota Air Jordan 1 Mid SE pro větší děti

Air Jordan 1 Mid SE

Sleva 30

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