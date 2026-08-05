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Bota Air Jordan 1 Mid pro větší děti - Pink Gaze/Bílá/Černá

Air Jordan 1 Mid

Bota pro větší děti

Sleva 30
Pink Gaze/Bílá/Černá
Černá/Aura/Squadron Blue/Černá
Summit White/Infrared 23/Neutral Grey/Černá
Obsidian/Bílá/Dark Powder Blue
Violet Mist/Barely Grape/Bílá
University Blue/Bílá/Sail/Midnight Navy
Černá/Bílá/University Red
Pink Foam/China Rose/Bílá/Pink Foam
Černá/Palomino/University Red/Phantom
True Blue/Varsity Red/Černá/Summit White
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Tahle verze AJ1 oživuje první signature model Mikea svěží kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.


  • Zobrazená barva: Pink Gaze/Bílá/Černá
  • Styl: DQ8423-602

Air Jordan 1 Mid

Sleva 30

Tahle verze AJ1 oživuje první signature model Mikea svěží kombinací barev. Prvotřídní materiály, měkké tlumení a polstrovaný lem kolem kotníku tě spolehlivě podrží. Oslavuj botu, se kterou to všechno začalo.

Výhody

  • Prvotřídní konstrukce je pohodlná a má legendární vzhled.
  • Zabudovaná jednotka Air-Sole v patní části je měkká a dobře tlumí.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Cupsole podrážka
  • Polstrovaný lem
  • Zobrazená barva: Pink Gaze/Bílá/Černá
  • Styl: DQ8423-602

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (762)

Hvězdičky: 4.8

  • Love them

    Ventor781717325

    They good in love there a can’t get nothing like them

  • Perfect school shoes

    Mother of 5

    [This review was collected as part of a promotion.] Peferct and comfortable school shoes . Highly recommend.

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

  • I ABSOLUTELY LOVE THESE!!!!

    TaiY

    [This review was collected as part of a promotion.] I love these! They are better in person. They are classic and classy! I feel like a lady, woman and cute in them! I went to ATL and gott many positive comments. A great buy!

    Produkt byl získán zdarma, nebo recenzován v rámci soutěže nebo rozdávání dárků, případně výměnou za slevu.
    #productsprovidedbynike

Bota Air Jordan 1 Mid pro větší děti

Air Jordan 1 Mid

Sleva 30

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