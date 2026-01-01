Bota Air Jordan 1 Mid pro větší děti

obrázek 1 ze 9
Air Jordan 1 Mid
Boty pro větší děti
109,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá/Grey Fog/Obsidian
- Styl: IV6050-451
Air Jordan 1 Mid
109,99 €
Tahle středně vysoká verze se inspirovala původním modelem AJ1 a zachovala si legendární vzhled, který se ti tak líbí. Výběr barev a elegantní kůže dodávají botě nezaměnitelný styl.
Výhody
- Provedení z kůže, syntetiky a textilu pevně obepíná nohu.
- Pěnová mezipodešev s tlumicí vrstvou Nike Air je zárukou lehkosti a pohodlí.
- Gumová podrážka s otočným kruhem je odolná a neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Obsidian/Bílá/Grey Fog/Obsidian
- Styl: IV6050-451
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Recenze (0)
Recenze (0)
Žádné recenze
Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan 1 Mid.
Air Jordan 1 Mid
109,99 €