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Bota Air Jordan 1 Mid pro větší děti - Černá/Černá/Bílá

Air Jordan 1 Mid

Boty pro větší děti

114,99 €
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AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?


  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IX3526-010

Air Jordan 1 Mid

114,99 €

AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?

Výhody

  • Svršek z pravé kůže a textilu pevně obepíná nohu.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Středně vysoký kotníkový límeček
  • Logo Wings na lemu
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
  • Styl: IX3526-010

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Mid pro větší děti

    Air Jordan 1 Mid

    114,99 €

    Dolaď si styl