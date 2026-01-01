Bota Air Jordan 1 Mid pro větší děti

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Air Jordan 1 Mid
Boty pro větší děti
114,99 €
AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IX3526-010
Air Jordan 1 Mid
114,99 €
AJ1 nikdy nezklamou – jsou vždycky trendy. Svršek z prvotřídní kůže zvyšuje odolnost tenisek. Jednotky Nike Air pod chodidlem poskytují klasické tlumení, takže budeš v pohodlí na každém kroku. Tak kde v nich zaválíš?
Výhody
- Svršek z pravé kůže a textilu pevně obepíná nohu.
- Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
- Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.
Podrobnosti o produktu
- Středně vysoký kotníkový límeček
- Logo Wings na lemu
- Logo Jumpman na jazyku
- Zobrazená barva: Černá/Černá/Bílá
- Styl: IX3526-010
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Mid
114,99 €