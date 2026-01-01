 
obrázek 1 ze 8
Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Summit White/Light Arctic Pink/Silver

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

99,99 €
Vyber velikostPrůvodce velikostmi

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.


  • Zobrazená barva: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Styl: IV6787-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Pěnová mezipodešev
  • Nízký lem
  • Prvky s reflexním designem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
  • Styl: IV6787-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (0)

Žádné recenze

Řekni svůj názor. Buď první, kdo ohodnotí produkt Air Jordan 1 Low SE.

    Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

    Dolaď si styl