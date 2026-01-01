Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
- Zobrazená barva: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Styl: IV6787-100
Air Jordan 1 Low SE
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Výhody
- Kožený svršek je odolný a drží.
- Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
- Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.
Podrobnosti o produktu
- Pěnová mezipodešev
- Nízký lem
- Prvky s reflexním designem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Summit White/Light Arctic Pink/Silver
- Styl: IV6787-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE