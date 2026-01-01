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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Pure Platinum/Summit White/Černá/Chile Red

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

Sleva 20
Pure Platinum/Summit White/Černá/Chile Red
Černá/Iron Grey/Bílá/Iced Carmine
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Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.


  • Zobrazená barva: Pure Platinum/Summit White/Černá/Chile Red
  • Styl: II1257-002

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 20

Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
  • Zobrazená barva: Pure Platinum/Summit White/Černá/Chile Red
  • Styl: II1257-002

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE

    Sleva 20

    Dolaď si styl