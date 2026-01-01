Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.
- Zobrazená barva: Pure Platinum/Summit White/Černá/Chile Red
- Styl: II1257-002
Air Jordan 1 Low SE
Vždycky trendy, vždycky svěží. Bota Air Jordan 1 Low SE představuje celodenní pohodlí s historií a tradicí Jordan. Díky speciálnímu štítku na jazyku si navíc můžeš připomenout svoji vlastní historii. Vyber si barvy a vyraz ven s ikonickém designu vyrobeném ze směsi prvotřídních materiálů se zabudovaným tlumením Air v patě.
Výhody
- Kožený svršek je odolný a drží.
- Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
- Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.
Podrobnosti o produktu
- Nízký lem
- Nepoužívat jako osobní ochrannou pomůcku
- Zobrazená barva: Pure Platinum/Summit White/Černá/Chile Red
- Styl: II1257-002
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE