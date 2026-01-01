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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

99,99 €
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Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.


  • Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Styl: IO2060-100

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.

Výhody

  • Lehká jednotka Nike Air v patní části je pružná a skvěle tlumí.
  • Přední část podrážky je vybavená pružnými drážkami.
  • Gumová podrážka neklouže na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Nízký lem
  • Klasické tkaničky
  • Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
  • Styl: IO2060-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

    Dolaď si styl