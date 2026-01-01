Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
99,99 €
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
- Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Styl: IO2060-100
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
Výhody
- Lehká jednotka Nike Air v patní části je pružná a skvěle tlumí.
- Přední část podrážky je vybavená pružnými drážkami.
- Gumová podrážka neklouže na nejrůznějších typech povrchů.
Podrobnosti o produktu
- Nízký lem
- Klasické tkaničky
- Zobrazená barva: Off White/Soft Pearl/Light Smoke Grey
- Styl: IO2060-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE
99,99 €