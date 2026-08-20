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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown

Air Jordan 1 Low SE

Bota pro větší děti

99,99 €

V našich neutrálních nízkých botách zůstaneš nohama na zemi. Hladká kůže a měkký semiš dávají těmhle Jordankám, které snadno zkombinuješ s oblečením, nový rozměr a jednotky Nike Air pohodlně tlumí, takže budeš vypadat stejně dobře, jako se budeš cítit.


  • Zobrazená barva: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Styl: HF1863-200

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

V našich neutrálních nízkých botách zůstaneš nohama na zemi. Hladká kůže a měkký semiš dávají těmhle Jordankám, které snadno zkombinuješ s oblečením, nový rozměr a jednotky Nike Air pohodlně tlumí, takže budeš vypadat stejně dobře, jako se budeš cítit.

Výhody

  • Prvotřídní kůže se stará o lepší odolnost a strukturu svršku.
  • Pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air v patní části je měkká a skvěle tlumí.

Podrobnosti o produktu

  • Cupsole podrážka
  • Vyšívané logo Jumpman
  • Logo Wings na patě
  • Zobrazená barva: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
  • Styl: HF1863-200

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €