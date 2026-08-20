Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Low SE
Bota pro větší děti
99,99 €
V našich neutrálních nízkých botách zůstaneš nohama na zemi. Hladká kůže a měkký semiš dávají těmhle Jordankám, které snadno zkombinuješ s oblečením, nový rozměr a jednotky Nike Air pohodlně tlumí, takže budeš vypadat stejně dobře, jako se budeš cítit.
- Zobrazená barva: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
- Styl: HF1863-200
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
V našich neutrálních nízkých botách zůstaneš nohama na zemi. Hladká kůže a měkký semiš dávají těmhle Jordankám, které snadno zkombinuješ s oblečením, nový rozměr a jednotky Nike Air pohodlně tlumí, takže budeš vypadat stejně dobře, jako se budeš cítit.
Výhody
- Prvotřídní kůže se stará o lepší odolnost a strukturu svršku.
- Pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
- Zabudovaná jednotka Nike Air v patní části je měkká a skvěle tlumí.
Podrobnosti o produktu
- Cupsole podrážka
- Vyšívané logo Jumpman
- Logo Wings na patě
- Zobrazená barva: Legend Light Brown/Sail/Neutral Grey/Archaeo Brown
- Styl: HF1863-200
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE
99,99 €