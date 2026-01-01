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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - True Blue/University Red/Kinetic Green/Černá

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

99,99 €
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AJ1 nikdy nechybí super styl. Ikonu jsme vylepšili odolnými materiály a svěžími barvami, aby kouzlo starých dobrých Jordanů žilo dlouho dál. Tlumení Nike Air přidá pohodlí, které potřebuješ na běhání, skákání a hru.


  • Zobrazená barva: True Blue/University Red/Kinetic Green/Černá
  • Styl: IO2062-400

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

AJ1 nikdy nechybí super styl. Ikonu jsme vylepšili odolnými materiály a svěžími barvami, aby kouzlo starých dobrých Jordanů žilo dlouho dál. Tlumení Nike Air přidá pohodlí, které potřebuješ na běhání, skákání a hru.

Výhody

  • Pravá kůže je odolná a strukturovaná.
  • Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Měkká pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Logo Wings na patě
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: True Blue/University Red/Kinetic Green/Černá
  • Styl: IO2062-400

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE

    99,99 €

    Dolaď si styl