Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
99,99 €
AJ1 nikdy nechybí super styl. Ikonu jsme vylepšili odolnými materiály a svěžími barvami, aby kouzlo starých dobrých Jordanů žilo dlouho dál. Tlumení Nike Air přidá pohodlí, které potřebuješ na běhání, skákání a hru.
- Zobrazená barva: True Blue/University Red/Kinetic Green/Černá
- Styl: IO2062-400
Air Jordan 1 Low SE
99,99 €
AJ1 nikdy nechybí super styl. Ikonu jsme vylepšili odolnými materiály a svěžími barvami, aby kouzlo starých dobrých Jordanů žilo dlouho dál. Tlumení Nike Air přidá pohodlí, které potřebuješ na běhání, skákání a hru.
Výhody
- Pravá kůže je odolná a strukturovaná.
- Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Měkká pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Logo Wings na patě
- Logo Jumpman na jazyku
- Zobrazená barva: True Blue/University Red/Kinetic Green/Černá
- Styl: IO2062-400
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE
99,99 €