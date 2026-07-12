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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Off Noir/Bílá/Desert Pink/Desert Pink

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

99,99 €
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Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.


  • Zobrazená barva: Off Noir/Bílá/Desert Pink/Desert Pink
  • Styl: IO2067-001

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.

Výhody

  • Pravá a syntetická kůže poskytují odolnost a strukturu.
  • Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
  • Měkká pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
  • Odolná gumová podrážka neklouže.

Podrobnosti o produktu

  • Klasické tkaničky
  • Logo Wings na patě
  • Logo Jumpman na jazyku
  • Zobrazená barva: Off Noir/Bílá/Desert Pink/Desert Pink
  • Styl: IO2067-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • Demechtrisf9e6603bf34c430cb8dc534b15959818

    Love them. They were just as they appeared before purchase.

Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

Air Jordan 1 Low SE

99,99 €

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