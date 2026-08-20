Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
Sleva 30 %
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje design inspirovaný fotbalem s odkazem na původní model. Díky prvotřídním materiálům a kovovým prvkům se budeš cítit jako vítěz celý den.
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Metallic Silver/Černá
- Styl: IR2310-100
Air Jordan 1 Low SE
Sleva 30 %
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje design inspirovaný fotbalem s odkazem na původní model. Díky prvotřídním materiálům a kovovým prvkům se budeš cítit jako vítěz celý den.
Výhody
- Svršek z pravé i syntetické kůže je odolný a pohodlný.
- Lehká jednotka Nike Air v patní části je pružná a skvěle tlumí.
- Přední část podrážky je vybavená pružnými drážkami.
- Gumová podrážka neklouže na nejrůznějších typech povrchů.
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Bílá/Bílá/Metallic Silver/Černá
- Styl: IR2310-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE
Sleva 30 %