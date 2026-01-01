Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
- Zobrazená barva: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Styl: IR1142-001
Air Jordan 1 Low SE
Bota Air Jordan 1 Low je inspirovaná původním modelem, který se představil v roce 1985. Má elegantní, klasický vzhled, který dobře znáš, a přesto tě vždycky překvapí. Díky ikonickému designu, který se perfektně hodí ke každému střihu, budeš v těchhle teniskách vždycky vypadat stylově.
Výhody
- Pravá kůže je odolná a strukturovaná.
- Děrování na špičce zvyšuje prodyšnost.
- Technologie Nike Air tlumí nárazy a každý krok.
- Měkká pěnová mezipodešev je lehká a skvěle tlumí.
- Odolná gumová podrážka neklouže.
Podrobnosti o produktu
- Klasické tkaničky
- Logo Wings na patě
- Logo Jumpman na jazyku
- Zobrazená barva: Off Noir/University Red/Game Royal/Sail
- Styl: IR1142-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE