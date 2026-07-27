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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Game Royal/Černá/Černá/Bright Mango

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

Sleva 30
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Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.


  • Zobrazená barva: Game Royal/Černá/Černá/Bright Mango
  • Styl: II1249-400

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30

Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Game Royal/Černá/Černá/Bright Mango
  • Styl: II1249-400

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

Recenze (1)

Hvězdičky: 5

  • SepeedehS979715804

    I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.

Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30

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