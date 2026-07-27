Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
Air Jordan 1 Low SE
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Hvězdičky: 5
SepeedehS979715804
I got these for my 9 year old and he was very impressed with the colors. He loves the shine on the shoe.
Air Jordan 1 Low SE