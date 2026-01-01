Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

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Air Jordan 1 Low SE
Boty pro větší děti
Sleva 30 %
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
- Zobrazená barva: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Styl: IU2269-100
Air Jordan 1 Low SE
Sleva 30 %
Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.
Výhody
- Kožený svršek je odolný a drží.
- Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
- Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.
Podrobnosti o produktu
- Zobrazená barva: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
- Styl: IU2269-100
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
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Air Jordan 1 Low SE
Sleva 30 %