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Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti - Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal

Air Jordan 1 Low SE

Boty pro větší děti

Sleva 30 %
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Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.


  • Zobrazená barva: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Styl: IU2269-100

Air Jordan 1 Low SE

Sleva 30 %

Ikonický styl, který je věčný. Model AJ1 kombinuje klasický design původního modelu s prvotřídními materiály, které tě udrží v pohybu po celý den.

Výhody

  • Kožený svršek je odolný a drží.
  • Zabudovaná jednotka Nike Air-Sole je lehká a dobře tlumí.
  • Guma v podrážce zajišťuje dobrou trakci.

Podrobnosti o produktu

  • Zobrazená barva: Sail/Deep Pewter/Gamma Grey/Game Royal
  • Styl: IU2269-100

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Low SE pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE

    Sleva 30 %

    Dolaď si styl