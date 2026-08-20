Bota Air Jordan 1 Low SE Craft pro větší děti

obrázek 1 ze 8
Air Jordan 1 Low SE Craft
Boty pro větší děti
99,99 €
Černá na černém podkladu. Tenhle model AJ1 kombinuje kůži, semiš a textilie svršku do stylového jednobarevného stylu. Pohodlné tlumení je ideální na objevování. Když jde o zábavu, představivosti se meze nekladou.
- Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Černá
- Styl: FQ7757-001
Air Jordan 1 Low SE Craft
99,99 €
Černá na černém podkladu. Tenhle model AJ1 kombinuje kůži, semiš a textilie svršku do stylového jednobarevného stylu. Pohodlné tlumení je ideální na objevování. Když jde o zábavu, představivosti se meze nekladou.
Výhody
- Lehká jednotka Nike Air v patě aktivně tlumí.
- Gumová podrážka neklouže na nejrůznějších typech povrchů.
Podrobnosti o produktu
- Logo Wings na patě
- Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Černá
- Styl: FQ7757-001
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Žádné recenze
Air Jordan 1 Low SE Craft
99,99 €