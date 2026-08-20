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Bota Air Jordan 1 Low SE Craft pro větší děti - Dark Smoke Grey/Varsity Red/Černá

Air Jordan 1 Low SE Craft

Boty pro větší děti

99,99 €

Černá na černém podkladu. Tenhle model AJ1 kombinuje kůži, semiš a textilie svršku do stylového jednobarevného stylu. Pohodlné tlumení je ideální na objevování. Když jde o zábavu, představivosti se meze nekladou.


  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Černá
  • Styl: FQ7757-001

Air Jordan 1 Low SE Craft

99,99 €

Černá na černém podkladu. Tenhle model AJ1 kombinuje kůži, semiš a textilie svršku do stylového jednobarevného stylu. Pohodlné tlumení je ideální na objevování. Když jde o zábavu, představivosti se meze nekladou.

Výhody

  • Lehká jednotka Nike Air v patě aktivně tlumí.
  • Gumová podrážka neklouže na nejrůznějších typech povrchů.

Podrobnosti o produktu

  • Logo Wings na patě
  • Zobrazená barva: Dark Smoke Grey/Varsity Red/Černá
  • Styl: FQ7757-001

Doprava a vrácení zboží

Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.

Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.

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    Bota Air Jordan 1 Low SE Craft pro větší děti

    Air Jordan 1 Low SE Craft

    99,99 €