Běžecký opasek Nike ACG GOAT Trail

Recyklované materiály
Nike ACG GOAT
Běžecký opasek do terénu
Alespoň 75 % produktu tvoří tkanina z recyklovaných vláken
Běžecký opasek do terénu Nike ACG Pack je navržen tak, aby tlumil nárazy a tvoje věci tak při běhu nedošly k úhoně. Na odnímatelnou šňůrku uchytíš další vybavení a do elastických silikonových smyček vložíš hole a snadno je přeneseš.
- Zobrazená barva: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Styl: IQ6027-039
Nike ACG GOAT
Běžecký opasek do terénu Nike ACG Pack je navržen tak, aby tlumil nárazy a tvoje věci tak při běhu nedošly k úhoně. Na odnímatelnou šňůrku uchytíš další vybavení a do elastických silikonových smyček vložíš hole a snadno je přeneseš.
Výhody
- Technologie Nike Dri-FIT odvádí pot od kůže na povrch látky, kde se rychle odpaří. Zůstaneš proto v suchu a pohodlí.
- Čtyři vnitřní kapsy a bezpečná kapsa na zip na telefon a cennosti.
Podrobnosti o produktu
- 81 % polyester / 19 % elastan
- Čistit ručně
- Dovoz
- Zobrazená barva: Grey Fog/Safety Orange/Summit White
- Styl: IQ6027-039
Doprava a vrácení zboží
Standardní doručení stojí pro 5 EUR pro členy Nike u objednávek do 50 EUR a pro ostatní u objednávek do 99 EUR.
Vrácení do 30 dnů zdarma, platí určité výjimky.
Jak se to vyrobilo
- Recyklovaný polyester použitý v produktech Nike je z plastových lahví, které byly vyčištěny, rozdrceny a znovu zataveny do recyklovaných pelet. Z nich vytváříme vysoce kvalitní přízi, díky které jsou naše produkty maximálně funkční a jejich dopad na životní prostředí minimální.
- V porovnání s výrobou nového snižuje recyklovaný polyester množství odpadu a uhlíkové emise přibližně o 30 %. Společnost Nike každý rok zachrání před skládkou průměrně miliardu plastových lahví.
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Nike ACG GOAT